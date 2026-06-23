Partidos del Mundial 2026, hoy 23 de junio: hora, estadios y cómo ver en vivo, grupo por grupo

En esta segunda fase del torneo, equipos como Cabo Verde sorprenden y mantienen viva la expectativa con sus actuaciones.
Al mismo tiempo, hay selecciones que empiezan a perfilarse como claras candidatas al campeonato. Los grupos se acomodan y algunos se cierran, lo que anticipa una última jornada decisiva, donde varios equipos definirán su futuro en el torneo.
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Todos los partidos del Mundial 2026 hoy 23 de junio
Portugal vs. Uzbekistán- Grupo K
Después de haber empatado contra República Democrática del Congo, Portugal está obligado a conseguir los tres puntos si quiere seguir aspirando a terminar como líder de grupo, mientras que Uzbekistán debe conseguir por lo menos un punto que los mantenga vivos en la última jornada, tras perder en su primer partido ante Colombia.
- Horario: México (11:00 hrs centro), Estados Unidos (13:00 horas este), Estados Unidos (10:00 horas pacífico), Colombia (12:00 horas), Argentina (14:00 horas), España (19:00 horas)
- Estadio de Houston, Texas
Inglaterra vs. Ghana - Grupo L
Inglaterra fue uno de los equipos que mejor lució en su presentación del Mundial tras vencer 4-2 a Croacia, pero ahora se medirá ante un Ghana que viene de vencer a Panamá y cuenta con una generación de futbolistas interesantes en equipos importantes de Europa.
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- Horario: México (14:00 hrs centro), Estados Unidos (16:00 horas este), Estados Unidos (13:00 horas pacífico), Colombia (15:00 horas), Argentina (17:00 horas), España (22:00 horas)
- Estadio de Boston, Foxborough
Panamá vs. Croacia - Grupo L
Después de caer en su primer partido, ambas selecciones están obligadas a conseguir los tres puntos, donde, si bien es cierto que Croacia parte como el favorito por la jerarquía de sus jugadores, no debe relajarse ante un Panamá que busca su primera victoria en mundiales.
- Horario: México (17:00 hrs centro), Estados Unidos (19:00 horas este), Estados Unidos (16:00 horas pacífico), Colombia (18:00 horas), Argentina (20:00 horas), España (1:00 horas)
- Estadio de Toronto, Canadá.
Colombia vs. República Democrática del Congo-Grupo K
Después de una gran presentación, Colombia tendrá su segundo juego en México, pero ahora lo hará en la Perla Tapatía para buscar afianzarse en el primer lugar del grupo. Sin embargo, República Democrática del Congo no será un rival nada sencillo, ya que de las revelaciones en la primera fecha al rascarle un empate a Portugal.
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- Horario: México (20:00 hrs centro), Estados Unidos (22:00 horas este), Estados Unidos (09:00 horas pacífico), Colombia (21:00 horas), Argentina (23:00 horas), España (4:00 horas)
- Estadio Guadalajara, México.
Cómo ver todos los partidos del Mundial 2026
Para esta Copa Mundial, los aficionados han encontrado algunas dificultades para seguir los juegos, ya que la gran mayoría se transmite por cadenas de paga o con restricciones de cobertura. Estas son algunas de las cadenas oficiales:
DSports (Latinoamérica), TyC Sports (Argentina) / DAZN (España), Canal 5 (Uruguay) / Entel TV, Red Uno, Tigo y Unitel (Bolivia) / Televen (Venezuela) / Teleamazonas (Ecuador), Win Sports (Colombia), América TV (Perú), Tigo Sports, RPC, TVN, TV MAX, Medcom, Telemetro y Fox (Panamá), VIX (México), Teletica, TD MAX, Fox y Fox+ (Costa Rica), Tigo Sports (Honduras).
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- Portugal vs. Uzbekistán: Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN).
- Inglaterra vs. Ghana: Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN).
- Panamá vs. Croacia: Transmisión: México (Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN).
- Colombia vs. República Democrática del Congo: Transmisión: México (Canal 5, Azteca 7, Vix Premium), Estados Unidos (FOX, Telemundo), Colombia (D Sports), Argentina (TyC Sports y DSports), España (DAZN)
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