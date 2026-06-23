Coco Levy responde a filtración de detalles sobre su estado de salud

Foto: Cuartoscuro

La reciente preocupación en torno a la salud de Coco Levy se intensificó tras la circulación de un audio en el que se afirmaba que el productor enfrentaba una condición médica crítica.

Las declaraciones surgieron de Ariel López Padilla, quien describió públicamente el supuesto estado grave de su excuñado.

Sin embargo, Coco Levy decidió responder directamente, negando cualquier gravedad y restando importancia a los rumores, en diálogo con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Cómo se originó el rumor sobre Coco Levy

El mensaje que encendió las alarmas fue difundido por Ariel López Padilla, quien relató que Coco Levy padecía una enfermedad que afectaba la oxigenación de su cerebro.

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Una infografía presenta el origen y desenlace de los rumores sobre la salud de Coco Levy, incluyendo las declaraciones de Ariel López Padilla y la posterior negación del productor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque inicialmente se especuló que el audio podría haber sido generado con inteligencia artificial, el propio Ariel reconoció que era auténtico y lamentó que se diera a conocer sin su consentimiento.

Tras la filtración, la pareja de Coco, Sussan Taunton, explicó que el productor recibe tratamientos médicos para mejorar la calidad de su sangre y utiliza oxígeno de forma habitual, aunque no precisó un diagnóstico claro.

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Taunton detalló que Coco permanece bajo observación médica, pero no confirmó que su vida corriera peligro.

Así fue la respuesta de Coco Levy

Durante una conversación transmitida por ‘De primera mano’, Coco Levy desestimó los comentarios de Ariel López Padilla y aseguró a Gustavo Adolfo Infante que no existe motivo para alarma.

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“No crean todas esas cosas, hombre, no pasa nada”, afirmó. Levy añadió que Ariel no tiene trascendencia en su vida y que no han tenido contacto en más de 20 años.

Para quienes se preguntan qué sucedió realmente con Coco Levy, el propio productor hizo un llamado a la calma y afirmó que su salud es estable.

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Insistió en que cualquier persona interesada puede comunicarse directamente con él para confirmar su estado, y reiteró que se encuentra bien.

Hasta ahora, Ariel López Padilla no ha emitido una nueva declaración tras la respuesta de Coco Levy. Mientras tanto, la polémica generó reacciones en redes sociales, donde muchos cuestionaron la actitud del actor por difundir información alarmante sobre un asunto tan delicado.

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Que pasó con el estado de salud de Coco Levy

En los últimos días, la salud de Coco Levy se convirtió en tema de preocupación tras la difusión de un audio donde se afirmaba que se encontraba “muy grave”.

El origen del rumor fue un mensaje de Ariel López Padilla , quien afirmó que su excuñado tenía una afección cerebral seria y que “su sangre no oxigenaba el cerebro”.

Coco Levy respondió al periodista Gustavo Adolfo Infante en ‘De primera mano’, negando estar en peligro y restando importancia a las declaraciones de López Padilla.

La pareja actual de Coco, Sussan Taunton , explicó que él recibe tratamientos para aligerar su sangre y que utiliza oxígeno frecuentemente, pero no se ha confirmado el diagnóstico exacto.

La relación entre Ariel López Padilla y Coco Levy ha sido tensa desde la muerte de Mariana Levy, hermana de Coco y exesposa de Ariel.