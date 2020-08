“Yo quisiera verlo, como todos los mexicanos”: López Obrador sobre el supuesto video del caso Lozoya

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló este miércoles sobre las revelaciones que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, hizo en la denuncia de hechos que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), y en la que involucró a ex presidentes, senadores, ex secretarios de Estado, legisladores y funcionarios públicos.

“Ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes, a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción. También a servidores públicos, a legisladores, un diputado, cinco o seis senadores...

Se habla de un video, yo quisiera verlo, como todos los mexicanos; ojalá y se pueda que se dé a conocer el video, toda la información. Sí hay que cuidar el debido proceso, pero también hay que transparentar lo más que se pueda, yo diría todo, hacer la vida pública cada vez más pública”, indicó el mandatario mexicano.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, este martes detalló que Emilio “L”, imputado los delitos de uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho; acusó directamente a el ex mandatario Enrique Peña Nieto, y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, como los que le ordenaron entregar 100 millones de pesos, provenientes de sobornos de Odebrecht, a asesores extranjeros que trabajaron para su campaña presidencial en 2012.

Además, Gertz Manero también explicó que el ex director de Pemex señaló a cinco senadores y un diputado de recibir sobornos para aprobar las reformas estructurales de Peña Nieto en 2013 y 2014.

Asimismo se refirió a las acusaciones que pesan sobre la empresa Etileno XXI, a la que se le entregaron “una serie de beneficios de carácter económico”, durante la administración anterior (la de Felipe Calderón), según las declaraciones de Emilio “L”.

El fiscal aseguró que Lozoya dio los nombres de cuatro testigos, entregó recibos y un video sobre sus declaraciones.

López Obrador aseguró que todos los implicados tendrán que presentarse a declarar.

“En este caso el señor Lozoya llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser un testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron, no sólo en la pasada administración, sino también en la administración anterior, entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a ex presidentes, a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores, un diputado, cinco o seis senadores, entonces qué sigue, pues que sean citados a declarar”, señaló.

Reiteró que Emilio “L” tiene que presentar las pruebas de sus dichos para que tengan valor legal.

“Que sean citados a declarar y que el señor Lozoya presente las pruebas, porque presentó una denuncia y está obligado a probar. Si fue sólo un dicho sin pruebas, no tiene ningún valor legal y yo diría social, moral. Tiene que haber un sustento, tienen que haber las pruebas, tiene que haber testigos.

Entonces, van a ser citados probablemente todos los señalados y tendrán que declarar. Eso no significa que ya sean culpables, pero cuando hay una denuncia con esas características, pues tienen que declarar los acusados. Entonces, vamos a esperar el resultado y que la fiscalía vaya informando”, explicó el presidente.

López Obrador aclaró que si bien es una postura política que se consulte con los ciudadanos, si se llevan a cabo o no, juicios ex presidentes, él no puede para un proceso judicial, pues no es cómplice de nadie.

“No puedo detener un proceso judicial, no puedo ser cómplice, no me corresponde, ese es un asunto que tiene que ver con la fiscalía, no voy a encubrir a nadie. Entonces, vamos a esperar a que la fiscalía haga su trabajo”, concluyó el mandatario mexicano.

