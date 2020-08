Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló nuevamente sobre el narcoestado en la administración de Felipe Calderón, y se refirió al caso de Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad durante su sexenio, ahora preso en Estados Unidos acusado de proteger al Cártel de Sinaloa durante su gestión a cambio de dinero.

“Se me salió lo del narcoestado, porque en efecto, porque en efecto, escritores, analistas que simpatizan con nuestro movimiento, desde que empezaron estas politicas de querer resolver el problema de la inseguridad con la violencia, se empezó a hablar de un narcoestado, porque esto data de hace 10 años, desde que estaba Calderón.

Empezaron a hablar del narcoestado, y yo no creía eso, no le daba entrada, pensaba: `están volando, es desproporcionado. No, no es así. Son ineptos, son corruptos, no quieren al pueblo, ¿pero narcoestado? ya son palabras mayores, pero antier me salió.

¿Por qué no?, si el que estaba a cargo de la Seguridad al final le servía a una de las bandas, es como si uno de estos jefes hubiese estado de vicepresidente de la República, porque ese señor que está detenido en Estados Unidos era el dedo chiquito de Felipe Calderón, y resulta que ese señor está acusado de recibir sobornos por estar al servicio de una de las bandas del narcotráfico... y empieza uno a recordar de cómo ajustician a este señor Beltrán Leyva en Morelos, de cómo le ponen billetes al cuerpo, dólares, todo un montaje, entonces qué es eso , eso no es un asunto normal”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...