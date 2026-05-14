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Evacúan a familias en Lomas del Chamizal por riesgo de desgajamiento: alcaldía Cuajimalpa mantiene vigilancia permanente

Autoridades de Cuajimalpa continuarán con operativos preventivos en zonas de barrancas

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Desgajamiento en predio de la Alcaldía Cuajimalpa, CDMX (especial)
Desgajamiento en predio de la Alcaldía Cuajimalpa, CDMX (especial)

El alcalde Carlos Orvañanos Rea informó que varias familias de la colonia Lomas del Chamizal, en la alcaldía Cuajimalpa, fueron evacuadas de manera preventiva debido al riesgo generado por un desgajamiento registrado en la Cuarta Sección de esta zona habitacional.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el edil señaló que las autoridades locales mantienen recorridos permanentes en distintas colonias consideradas de alto riesgo, principalmente por el sistema de barrancas que atraviesa la demarcación y que suele representar un peligro durante la temporada de lluvias.

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Carlos Orvañanos explicó que las inspecciones se realizan de manera coordinada con José Antonio León García, director de la Unidad de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la alcaldía; Mario Eduardo Miranda Gutiérrez, director Ejecutivo de Seguridad Pública, así como con personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX.

Dictamen confirma riesgos en la zona afectada

Este video es una cobertura de evento que muestra a personal uniformado de Protección Civil y el alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos. Se observa a los equipos realizando inspecciones en zonas residenciales y exteriores durante la noche y el día. También se registra una vista aérea de un área excavada o dañada. El contenido documenta las acciones ante un incidente.

El alcalde detalló que la alcaldía ya cuenta con un dictamen técnico elaborado por autoridades capitalinas, en el que se identifican los riesgos actuales que enfrenta Lomas del Chamizal tras el desgajamiento ocurrido en la zona.

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Con base en esta evaluación, las autoridades notificaron de manera preventiva a cuatro familias que habitan en áreas vulnerables. Hasta el momento, tres de ellas ya fueron evacuadas, mientras continúa el diálogo y acompañamiento con las personas restantes.

“Ya se han desalojado varias familias que están en zona de riesgo. Estamos trabajando para ver cuál es la situación particular, pero sobre todo cómo podemos mitigar los riesgos”, declaró el alcalde.

Asimismo, pidió a los habitantes de zonas de alto riesgo atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil y trasladarse a refugios temporales si las autoridades así lo solicitan.

“Quiero decirles a todas las familias de Cuajimalpa, sobre todo de El Chamizal, que la seguridad de ustedes y de sus familias es nuestra prioridad”, expresó el edil capitalino.

Alcaldía ofrecerá apoyo temporal a familias afectadas

Desgajamiento Alcaldía Cuajimalpa CDMX
Desgajamiento en predio de la Alcaldía Cuajimalpa, CDMX (especial)

Carlos Orvañanos indicó que, en caso de ser necesario, la alcaldía brindará apoyo a las familias afectadas mediante alojamiento temporal y asistencia mientras se realizan trabajos de mitigación y análisis de riesgo en la zona.

El funcionario agregó que los recorridos de supervisión continuarán durante la noche y en los próximos días en otras barrancas y puntos vulnerables de Cuajimalpa donde pudiera existir un riesgo similar.

Protección Civil mantiene monitoreo constante ante posibles reblandecimientos de tierra provocados por la humedad y las lluvias recientes en la capital del país, situación que podría incrementar el peligro de nuevos deslaves o desgajamientos.

Revisarán posibles irregularidades o negligencias

Desgajamiento Alcaldía Cuajimalpa CDMX
El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos dijo que seguirán los operativos de supervisión en zonas críticas de la localidad (especial)

El alcalde también advirtió que su administración revisará si el desgajamiento pudo haber sido provocado o agravado por alguna irregularidad, negligencia o acción ilegal relacionada con construcciones o modificaciones en la zona.

Habitantes de Lomas del Chamizal han manifestado en diversas ocasiones su preocupación por las condiciones geográficas del área y los riesgos asociados a las barrancas, especialmente durante temporadas de fuertes lluvias.

Las autoridades capitalinas y de la alcaldía reiteraron el llamado a la población para mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier grieta, hundimiento o movimiento de tierra que pudiera representar un peligro para las viviendas o habitantes de la zona.

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