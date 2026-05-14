México

Morena, PT y PVEM reafirman su alianza para las elecciones de 2027

El bloque oficialista planteó que el proceso incluirá mecanismos para blindar perfiles y buscar el triunfo en 17 estados clave

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Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)
Morena reafirma alianza con el PT y el Verde rumbo a elección en 2027. (Foto: @PartidoMorenaMx)

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ratificaron la continuidad de su alianza política rumbo a las elecciones de 2027, con el objetivo de mantener la unidad y consolidar el proyecto de transformación nacional.

Las dirigencias nacionales de los tres partidos anunciaron el acuerdo en conferencia del Comité Ejecutivo Nacional y mediante un comunicado conjunto, donde recalcaron que el bloque oficialista trabajará de forma conjunta en uno de los procesos electorales más grandes.

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Proyecto de nación, no electoral

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que la alianza con PT y Partido Verde es un proyecto de nación y no solo electoral.

Ariadna Montiel, dirigente de Morena.
Ariadna Montiel, dirigente de Morena.

Montiel afirmó: “Lo que hemos hecho para México son derechos sociales para el pueblo, derechos económicos; hemos avanzado fundamentalmente en el combate a la pobreza, porque juntos hemos hecho una alianza electoral que le ha dado a México resultados muy positivos”.

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Añadió que el bloque seguirá trabajando por ese proyecto de nación y que la coalición requiere “de gran unidad de nosotros con el pueblo de México para darle todo el respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que todos los días trabaja intensamente”.

Karen Castrejón, presidenta del PVEM, consideró indispensable analizar cómo blindar el proceso electoral por venir y subrayó la importancia de arropar las causas de cada partido, en el caso del Verde el tema ambiental. Castrejón resaltó que una de las mayores fortalezas de la alianza es la diversidad de los tres partidos y la capacidad de construir acuerdos entre fuerzas políticas con identidad propia.

CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2026.- Karen Castrejón Trujillo, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante conferencia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2026.- Karen Castrejón Trujillo, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante conferencia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Por su parte, Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional del PT, sostuvo que “la decisión de ir en coalición para 2027 ya está tomada. No vamos a dar marcha atrás”. Anaya destacó que la coalición está abierta a candidaturas ciudadanas y que la plataforma común se construye en torno a causas y valores, buscando que sean “las mejores mujeres y hombres quienes gobiernen este país”.

El comunicado oficial también resaltó la presencia de diputados federales y senadores de las tres fuerzas políticas, lo que refuerza el respaldo institucional y la solidez del acuerdo.

CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2026.- Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional y fundador del Partido del Trabajo (PT) durante conferencia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 13MAYO2026.- Alberto Anaya Gutiérrez, dirigente nacional y fundador del Partido del Trabajo (PT) durante conferencia. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Morena aplicará filtros para la selección de candidaturas

Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, afirmó que la coalición establecerá filtros estrictos para quienes busquen ser candidatos en 2027.

Hernández Mora indicó que el movimiento que llevó a Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador a la presidencia no permitirá perfiles que puedan “manchar los principios e ideales” de la alianza.

La dirigente detalló que los filtros para las candidaturas incluirán la opinión de la ciudadanía, la valoración de autoridades y la ausencia de antecedentes cuestionables en los perfiles. El método de selección será una encuesta interna.

Hernández Mora puntualizó: “Ningún proyecto político es perfecto porque lo construyen seres humanos, pero en esta coalición no solo estamos poniéndonos de acuerdo de cómo ganar una elección, sino también de cómo ofrecer lo mejor a la ciudadanía en el próximo proceso electoral”.

Las 17 gubernaturas en juego en 2027: el mapa de la disputa

EFE/ Daniel Martínez Pelcastre
EFE/ Daniel Martínez Pelcastre

En el proceso electoral de 2027 estarán en disputa las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Estas entidades conforman uno de los bloques más grandes en una elección intermedia y representan múltiples regiones con trayectorias políticas diversas.

En junio de 2027 también está prevista la renovación de entre 18,000 y casi 19,000 cargos en todo el país. Este proceso incluye la elección de 500 diputaciones federales, diputaciones locales, ayuntamientos, regidurías, sindicaturas y las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

El reto para la coalición Morena-PT-PVEM consiste en mantener la unidad y blindar el proceso de selección de sus postulaciones en estados donde la competencia entre partidos suele ser cerrada.

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