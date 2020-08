Peña Nieto tendrá que declarar y Lozoya probar: López Obrador sobre las revelaciones del caso Odebrecht

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que respeta las decisiones que l la Fiscalía General de la República (FGR), tome respecto al caso del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio “L”, y las acusaciones que hizo en contra del ex mandatario Enrique Peña Nieto; el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, senadores y un diputado.

“Bueno pues yo respeto la decisión de la fiscalía, ya ustedes conocen mi postura a cerca de juicios a ex presidentes lo he externado, lo dije desde la campaña y en el discurso de toma de posesión hable también sobre el tema y he dicho que en el caso de los expresidentes que sean juzgados debe de consultarse a los ciudadanos...

En este caso el señor lozoya llegó a un acuerdo con la fiscalía para ser un testigo colaborador y dar toda la información sobre ilícitos que se cometieron , no sólo en la pasada administración, sino también en la administración anterior, entonces ayer el fiscal da a conocer que se involucra a expresidentes a dos expresidentes, según entendí, en posibles actos de corrupción, también a servidores públicos, a legisladores , un diputado, cino o seis senadores, entonces qué sigue, pues que sean citados a declarar”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo...