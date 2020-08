Prevén aumento en conductas suicidas, depresivas y en el uso de sustancias tóxicas por pandemia de COVID-19

Lorena Rodríguez Bores, secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental, previó un incremento en el uso de sustancias tóxicas, la depresión e intentos suicidas en la “nueva normalidad” debido a los efectos sociales que ha provocado la pandemia de coronavirus, que este sábado inicia su tercer mes.

Durante la conferencia de prensa vespertina para actualizar las cifras del COVID 19, reconoció, sin embargo, que México aún no ha medido el aumento de esos trastornos, ya que las cifras confiables se tendrán en comparación con años pasados cuando se restablezcan por completo los servicios, pero con base en la experiencia internacional se prevé un alza de esas conductas.

Son esas dos las condiciones de salud en las que esperamos un repunte, por ello a pesar de que no tenemos la cifra exacta, tenemos acciones que estamos realizando para la prevención de ellos, se está trabajando a nivel de Secretaría de Salud federal con los estados

Añadió que, en el caso del personal de salud que atiende la emergencia sanitaria, podrían padecer síndrome de Burnout (agotamiento extremo) y fatiga por compasión, que podría contribuir en “algún tipo de colapso en la respuesta ante la pandemia”.

Rodríguez Bores dijo que, en lo que compete a los espacios laborales, las empresas deben garantizar los protocolos sanitarios y mentales en los trabajadores, así combatir el estigma y la discriminación de alguien que pudo haber contraído el COVID-19.

Añadió que las empresas ahora tienen la obligación de atender mentalmente a sus trabajadores, en que cada persona tiene un diverso grado de intervención, y pidió desarrollar empatía y alertarlos para que puedan ser canalizados en su atención de salud mental ya que es importante para los entornos laborales.

Rodríguez Bores dijo que en el contexto de la nueva normalidad también prevén aumento de trastornos mentales que tienen que ver con la adaptación.

Otro punto que no se debe dejar de lado, explicó, es el duelo.

Ya que se empieza a ver experiencias de personas que perdieron algún familiar a causa del coronavirus o por otros padecimientos, pero que no pudieron despedirse debido a las condiciones de sana distancia. El duelo no sólo se refiere a la pérdida de vida de una persona, sino de proyectos, como fuentes de empleo o eventos que no se pudieron vivir debido a la contingencia como las graduaciones para quienes concluyeron un ciclo escolar, por ejemplo