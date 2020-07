Incrementa el número de hospitalizados por COVID-19 en CDMX: Sheinbaum analiza respuesta sanitaria

Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que se registró nuevamente un aumento en el número de pacientes hospitalizados por coronavirus.

Se reportaron 2,592 pacientes no intubados, 256 hospitalizaciones nuevas registradas en 24 horas. En cuanto a las camas para los pacientes más críticos, hay 809 intubados, ocho nuevos internos al día anterior.

Por ello, la mandataria capitalina dijo que se analizarán los datos de hoy al viernes, con lo cual valorarán si se deben aplicar otras restricciones para evitar más contagios.

“Es importante tomar medidas a tiempo para no rebasar medidas hospitalarias, ya que lo que se decida hoy, se verá reflejado en 15 días”, afirmó.

Asimismo, aseguró que el decremento del número de hospitalizados de las últimas semanas (no incluyendo el ascenso de los últimos tres días), se debe al efecto del modelo de atención temprana en unidades habilitadas como el centro Citibanamex.

Al momento ya suman 19,004 personas recuperadas en los hospitales capitalinos.

En cuanto a una “cifra negra” la cual se conforma por los casos que no se dan a conocer y por tanto el gobierno no los registra en estadísticas, la mandataria explico que es difícil conocerla con exactitud.

“Hay muchas personas que llevan la enfermedad a su casa (...) Esos médicos privados no están registrados. Nosotros tenemos datos de hospitales, pero es muy difícil tener el número de personas que acuden a consultorios privados”.

En ese sentido José Merino, Coordinador General de la Agencia Digital de Innovación capitalino, puntualizó que lo que no puede haber son pruebas positivas de las que no se tenga conocimiento, pero lo que sí, son casos positivos que no se hayan hecho la prueba, situación que ocurre en todos los países.

Dijo que a partir del modelo epidemiológico se hacen estimaciones, pero están sujetas a incertidumbre, ya que no es una cifra conocida en México ni en ningún lugar del mundo.

Por otro lado, el coordinador mencionó que el gobierno capitalino agregó dos colonias más a la lista de atención prioritaria: Tezozomoc, con 8 casos activos, y el pueblo de San Juan Tlihuaca, con 21 casos activos; ambas ubicadas en la alcaldía Azcapotzalco.

De las 36 colonias, 10 permanecen bajo supervisión especial por el alto número de casos. En estas colonias se concentran 834 casos activos, lo que representa el 19.8% del total en la CDMX.

De las 10 colonias con más casos, 2 están en la alcaldía Coyoacán; 3 en Álvaro Obregón, y 3 en Azcapotzalco.

Al momento, la colonia con más casos activos en la capital es Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, con 87 casos.

Por ello se implementaron diversas acciones, como la asesoría médica y toma de pruebas en quioscos; visita a casas y entrega de kits médicos; identificación, contención, seguimiento y rastreo de casos, y el cierre de tianguis y comercios en la vía pública.

Al momento, en esas colonias se han atendido a 5,178 personas con síntomas y tomado 7,020 pruebas, de las cuales 691 resultaron positivas.

