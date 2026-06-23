México

Mujeres del Bienestar: se registran largas filas y tiempos de espera excesivos en módulos para actualización de datos

Al proceso se ve afectado porque muchas acuden con documentos incompletos o desactualizados

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Sala grande con numerosas personas sentadas en mesas con papeles; una persona viste un chaleco con el logo "Gobierno de México"
Las beneficiarias del programa reportaron permanecer incluso más de ocho horas formadas antes de ingresar al módulo. (Gobierno de México)

Han dado inicio los trámites para llevar a cabo la actualización de datos en el programa Mujeres con Bienestar servicio que está orientado a quienes perdieron su folio o modificaron información personal en los últimos dos años.

Lo anterior tiene la finalidad de asegurar la correcta entrega de la tarjeta y el acceso al apoyo económico, según trabajadores de la Secretaría del Bienestar consultados por las propias beneficiarias.

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Sin embargo, beneficiarias del programa han reportado una mala atención y retrasos en el trámite.

Y es que mujeres que forman parte del programa en el estado de México han señalado que existe una limitada capacidad de atención diaria y problemas de organización, de acuerdo con declaraciones recogidas por El Sol de Toluca.

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Al proceso se ve afectado porque muchas acuden con documentos incompletos o desactualizados, lo que las obliga a esperar para obtener nuevas copias o recibir orientación sobre los requisitos.

En el CEDIS situado junto a la Cabecera Municipal de Chimalhuacán, cientos de mujeres llegan antes del amanecer e incluso hay quienes apartan su lugar desde la noche anterior.

Algunas recibieron fichas con números cercanos al 600, aunque solo se atiende a unas 220 personas por día, lo que dejó a muchas sin la posibilidad de completar el trámite.

Las beneficiarias del programa reportaron permanecer incluso más de ocho horas formadas antes de ingresar al módulo.

Esta escena se repite en municipios como Ixtapaluca, donde diariamente entre 200 y 300 personas se concentran en los CEDIS para entregar su documentación, y se ha extendido a otros municipios de la zona oriente del Estado de México, como Chicoloapan y La Paz.

Desde mayo, las quejas aumentaron por los retrasos en la actualización de datos, especialmente entre quienes se registraron en 2023 y 2024.

Actualmente, el programa mantiene suspendidos los nuevos registros y solo realiza trámites para quienes ya cuentan con folio, mientras las largas filas, esperas de hasta ocho horas y la entrega limitada de fichas persisten para cientos de beneficiarias.

Mujer mestiza adulta mayor con cabello canoso y suéter neutro, sosteniendo una tarjeta verde del Banco del Bienestar. Fondo lila con logo "Pensión Mujeres Bienestar".
Una mujer mexicana adulta mayor sostiene la tarjeta del Banco del Bienestar, símbolo del apoyo del programa Pensión Mujeres Bienestar para la inclusión financiera de las mujeres en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los documentos que debes llevar si deseas actualizar tus datos de la pensión mujeres del Bienestar en el Estado de México

Para actualizar tus datos en la pensión Mujeres con Bienestar en el Estado de México, debes presentar los siguientes documentos en original y copia legible:

  • Credencial para votar (INE) vigente, con ambos lados claramente visibles.
  • Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada, impresa directamente del sistema oficial.
  • Acta de nacimiento en formato digital actualizado, preferentemente con código QR.
  • Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a seis meses (recibos de luz, agua o predial).
  • Número de teléfono de contacto (celular o casa) y, si es posible, un correo electrónico actualizado.
  • Bolígrafo de tinta azul para el llenado de los formatos oficiales.
Mujer adulta mayor con cubrebocas escribe en un formulario sobre una mesa, asistida por una mujer joven. Otra mujer con chaleco también manipula papeles.
La persona auxiliar debe presentar la misma documentación que la titular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asegúrate de que todos los documentos estén en buen estado, sin enmendaduras y con los datos actualizados para evitar retrasos en el trámite.

Recuerda que en caso de designar a una persona auxiliar esta debe presentar la misma documentación.

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