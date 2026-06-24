Científicos encuentran en el fluido menstrual la clave para que las heridas no dejen marca

El estudio “Menstrual fluid factors facilitate tissue repair” revela que el secreto para una cicatrización sin marcas podría estar en el ciclo femenino. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las últimas investigaciones han demostrado que el fluido menstrual contiene factores capaces de acelerar la reparación de tejidos y evitar la formación de cicatrices.

Este avance proviene del estudio titulado “Menstrual fluid factors facilitate tissue repair: identification and functional action in endometrial and skin repair”, realizado por un equipo del Hudson Institute of Medical Research en Australia, bajo la dirección de la doctora Jemma Evans.

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El trabajo, publicado en The FASEB Journal, parte de una observación fascinante: el endometrio, el tejido que recubre el útero, se regenera completamente tras cada menstruación en solo tres a cinco días y sin dejar marcas visibles.

La pregunta central del equipo australiano fue si los mecanismos responsables de esta reparación rápida y sin cicatriz podrían trasladarse a otros tejidos del cuerpo, especialmente la piel, donde las heridas suelen tardar semanas o meses en sanar y frecuentemente dejan cicatrices.

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Un modelo biológico único: el endometrio como fuente de regeneración

El estudio del Hudson Institute destaca que el endometrio es uno de los pocos tejidos humanos que puede destruirse y reconstruirse de manera cíclica y rápida, manteniendo siempre su estructura original.

Este fenómeno no se observa en tejidos como la piel, donde una lesión suele desencadenar inflamación y fibrosis.

El equipo aisló plasma del fluido menstrual de voluntarias, descubriendo que contiene proteínas y factores bioactivos capaces de promover el desplazamiento de células hacia las áreas dañadas, acelerando así el proceso de curación.

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En pruebas de laboratorio, el plasma menstrual logró una cicatrización completa de heridas cutáneas en 24 horas, mientras que el plasma sanguíneo convencional apenas alcanzó un 40 % de cicatrización en el mismo periodo.

El fluido menstrual contiene proteínas y factores bioactivos capaces de promover el desplazamiento de células hacia las áreas dañadas, acelerando así el proceso de curación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Resultados experimentales: reparación acelerada y sin cicatriz

Según los autores del estudio, estos efectos se deben a la presencia de moléculas como el factor inhibidor de la migración (MIF), la lipocalina asociada a la gelatinasa de neutrófilos (NGAL), follistatina like-1, el ligando de quimiocina 20 y el inhibidor de proteasa leucocitaria secretora.

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Todas ellas fueron identificadas en el análisis proteómico del fluido menstrual y están involucradas en la migración y regeneración celular.

El proceso de reparación mediado por el fluido menstrual se diferencia de la cicatrización cutánea tradicional porque ocurre sin inflamación prolongada y sin fibrosis, permitiendo una reconstrucción del tejido sin dejar marca.

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Esta propiedad convierte al endometrio en un modelo ideal para el estudio de terapias regenerativas.

Potencial diagnóstico: información sobre la salud uterina

El fluido menstrual, además de su potencial terapéutico, se está posicionando como una fuente valiosa de biomarcadores para diversas enfermedades ginecológicas y sistémicas.

Investigaciones lideradas por la doctora Christine Metz han demostrado que el análisis del efluente menstrual permite obtener información integral sobre la salud uterina, identificando más de 380 proteínas exclusivas que podrían servir para detectar condiciones como la endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico.

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Estas diferencias en el perfil genético y celular han permitido avanzar hacia el desarrollo de pruebas diagnósticas no invasivas, basadas en la sangre menstrual, que ofrecen una alternativa menos dolorosa y más accesible que los procedimientos quirúrgicos convencionales.

Una infografía muestra cómo los factores bioactivos del fluido menstrual aceleran la cicatrización del tejido endometrial y de la piel, y su potencial uso en terapias regenerativas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y perspectivas futuras

El equipo del Hudson Institute señala que, aunque los resultados en laboratorio son prometedores, todavía falta comprobar la eficacia del plasma menstrual en heridas crónicas, quemaduras profundas o piel envejecida.

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Los ensayos realizados hasta ahora han sido principalmente en modelos experimentales y con heridas superficiales.

A pesar de estas limitaciones, la investigación sienta las bases para diseñar terapias regenerativas a partir de los factores más potentes del fluido menstrual, con el objetivo de acelerar la curación y reducir la formación de cicatrices en pacientes con heridas complejas.

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Hacia una revolución en medicina regenerativa

El estudio australiano, junto con otros trabajos internacionales, anticipa que la fabricación de un “fluido menstrual artificial” podría convertirse en una herramienta revolucionaria para tratar lesiones difíciles y mejorar la salud de millones de personas.

Además, el impulso de la investigación en este campo está permitiendo superar barreras culturales y ampliar el conocimiento sobre la salud femenina, abriendo nuevas oportunidades para el diagnóstico y tratamiento de múltiples enfermedades.

Así, el fluido menstrual, que durante siglos fue ignorado por la ciencia, emerge ahora como una clave para la reparación tisular sin cicatrices y una fuente inédita de información biológica sobre el cuerpo humano.

El futuro de la medicina regenerativa y la salud femenina podría estar, literalmente, en el ciclo mensual de cada mujer.