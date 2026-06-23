México

Eiza Gónzalez confiesa cómo manejó el rechazo antes del éxito en Hollywood

La mexicana se encuentra en un nuevo episodio de su carrera

Guardar
Google icon
Eiza Gonzalez sigue creciendo en Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni
Eiza Gonzalez sigue creciendo en Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni

Eiza González, actriz mexicana que comenzó su carrera en la televisión nacional y que hoy es uno de los rostros de Hollywood, habló del proceso que la llevó a covnertirse en una superestrella.

La actriz mexicana habló de esa etapa en una entrevista con Vogue, revista de la que es portada, después de más de una década de trayectoria en Estados Unidos y de haber participado en más de 20 producciones en inglés. Entre esos títulos están Baby Driver, I Care a Lot y The 3 Body Problem.

PUBLICIDAD

Eiza González dijo al medio que con el tiempo cambió la forma de entender el rechazo y la falta de reconocimiento. “Con el tiempo entendí que ser pasada por alto era, en realidad, un superpoder. Porque cuando nadie está mirando, tienes la oportunidad de trabajar en silencio, de desarrollar tu oficio, de construir algo sólido sin depender de la validación externa”.

La actriz añadió que esos momentos pueden ser duros, pero también útiles para crecer. “Los momentos en los que te subestiman pueden sentirse dolorosos, incluso devastadores, pero también te obligan a profundizar en quién eres”, contó a Vogue.

PUBLICIDAD

Eiza González dice que las críticas marcaron su paso por Estados Unidos

Imagen de archivo de Eiza González. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Imagen de archivo de Eiza González. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Antes de buscar una carrera fuera de México, Eiza González se formó en el Centro de Educación Artística y se volvió uno de los rostros más conocidos de la televisión con “Lola, érase una vez”, “Sueña conmigo” y “Amores verdaderos”. A pesar de esa trayectoria, decidió comenzar de cero en Estados Unidos para encontrar nuevas oportunidades.

En la conversación con la revista, explicó que adaptarse a una industria en cambio constante ha sido uno de los mayores retos de su carrera. También señaló que parte de sus decisiones profesionales están ligadas a la imagen que proyecta de México y de la comunidad latina en las producciones internacionales donde participa.

Aunque gran parte de su trabajo se desarrolla fuera del país, la publicación señala que la actriz mantiene una relación profunda con sus raíces. Esa condición de formar parte de un grupo minoritario dentro de Hollywood la ha llevado a revisar con cuidado cada personaje que acepta.

González también habló de los juicios que escuchó a lo largo de los años sobre distintas capacidades relacionadas con su trabajo. “A lo largo de mi carrera, me han juzgado por si era lo suficientemente talentosa, lo suficientemente bonita o lo suficientemente adecuada para algo”.

Después explicó qué atributos considera que no pueden valorarse desde afuera. “Hay cosas que nadie puede medir desde afuera: la pasión, la disciplina, la perseverancia, el corazón y las ganas de seguir creciendo. Y fueron precisamente esas cosas las que terminaron definiendo mi camino”.

La actriz busca ampliar las oportunidades para los latinos

REUTERS/Mario Anzuoni
REUTERS/Mario Anzuoni

Su objetivo actual, según contó al rotativo, no se limita a conseguir papeles de mayor peso. También quiere contribuir a que más actores y actrices latinas encuentren oportunidades dentro de la industria estadounidense.

Entre los proyectos que rodean esta etapa de su carrera aparece uno vinculado con María Félix, una de las figuras del cine mexicano mencionadas en el texto fuente como parte de los trabajos de mayor peso asociados a la actriz.

La reflexión de González parte de una idea concreta: haber sido subestimada no frenó su avance, sino que le dio margen para construir su oficio lejos de la presión pública y del reconocimiento inmediato. Esa lectura, dijo en Vogue, surgió después de enfrentar rechazos, críticas y dudas sobre su lugar dentro de la industria.

Temas Relacionados

Eiza GonzálezHollywoodmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Ambos equipos saldrán por el triunfo para sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos, tras perder en su debut contra Ghana e Inglaterra

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: activan Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este martes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy martes 23 de junio: activan Alerta Naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche

Exjueces se manifiestan en Segob para exigir indemnizaciones tras reforma judicial de 2024

Cerca de 100 exmagistrados y exjueces federales realizaron una caminata pacífica en CDMX para reclamar pagos pendientes

Exjueces se manifiestan en Segob para exigir indemnizaciones tras reforma judicial de 2024

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

Semar confirma detención de 12 narcomenudistas en Jiutepec, Morelos: nueve tenían antecedentes penales

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta de medicamentos controlados en un tianguis de la CDMX

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

Tras ausencia de Julián Gil, Marjorie de Sousa se felicita a sí misma por el Día del Padre

DEPORTES

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Comienzan cierres y colocación de pantallas en Paseo de la Reforma para festejos del México vs Chequia

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante República Checa

Seguridad reforzada para el México vs Chequia: CDMX lanza operativo con más de 7500 policías

Alexis Vega responde a quienes critican el juego de México en el Mundial 2026: “Lo importante es sacar el resultado”