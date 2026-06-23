Eiza Gónzalez confiesa cómo manejó el rechazo antes del éxito en Hollywood

Eiza Gonzalez sigue creciendo en Hollywood. REUTERS/Mario Anzuoni

Eiza González, actriz mexicana que comenzó su carrera en la televisión nacional y que hoy es uno de los rostros de Hollywood, habló del proceso que la llevó a covnertirse en una superestrella.

La actriz mexicana habló de esa etapa en una entrevista con Vogue, revista de la que es portada, después de más de una década de trayectoria en Estados Unidos y de haber participado en más de 20 producciones en inglés. Entre esos títulos están Baby Driver, I Care a Lot y The 3 Body Problem.

PUBLICIDAD

Eiza González dijo al medio que con el tiempo cambió la forma de entender el rechazo y la falta de reconocimiento. “Con el tiempo entendí que ser pasada por alto era, en realidad, un superpoder. Porque cuando nadie está mirando, tienes la oportunidad de trabajar en silencio, de desarrollar tu oficio, de construir algo sólido sin depender de la validación externa”.

La actriz añadió que esos momentos pueden ser duros, pero también útiles para crecer. “Los momentos en los que te subestiman pueden sentirse dolorosos, incluso devastadores, pero también te obligan a profundizar en quién eres”, contó a Vogue.

PUBLICIDAD

Eiza González dice que las críticas marcaron su paso por Estados Unidos

Imagen de archivo de Eiza González. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

Antes de buscar una carrera fuera de México, Eiza González se formó en el Centro de Educación Artística y se volvió uno de los rostros más conocidos de la televisión con “Lola, érase una vez”, “Sueña conmigo” y “Amores verdaderos”. A pesar de esa trayectoria, decidió comenzar de cero en Estados Unidos para encontrar nuevas oportunidades.

En la conversación con la revista, explicó que adaptarse a una industria en cambio constante ha sido uno de los mayores retos de su carrera. También señaló que parte de sus decisiones profesionales están ligadas a la imagen que proyecta de México y de la comunidad latina en las producciones internacionales donde participa.

PUBLICIDAD

Aunque gran parte de su trabajo se desarrolla fuera del país, la publicación señala que la actriz mantiene una relación profunda con sus raíces. Esa condición de formar parte de un grupo minoritario dentro de Hollywood la ha llevado a revisar con cuidado cada personaje que acepta.

González también habló de los juicios que escuchó a lo largo de los años sobre distintas capacidades relacionadas con su trabajo. “A lo largo de mi carrera, me han juzgado por si era lo suficientemente talentosa, lo suficientemente bonita o lo suficientemente adecuada para algo”.

PUBLICIDAD

Después explicó qué atributos considera que no pueden valorarse desde afuera. “Hay cosas que nadie puede medir desde afuera: la pasión, la disciplina, la perseverancia, el corazón y las ganas de seguir creciendo. Y fueron precisamente esas cosas las que terminaron definiendo mi camino”.

La actriz busca ampliar las oportunidades para los latinos

REUTERS/Mario Anzuoni

Su objetivo actual, según contó al rotativo, no se limita a conseguir papeles de mayor peso. También quiere contribuir a que más actores y actrices latinas encuentren oportunidades dentro de la industria estadounidense.

PUBLICIDAD

Entre los proyectos que rodean esta etapa de su carrera aparece uno vinculado con María Félix, una de las figuras del cine mexicano mencionadas en el texto fuente como parte de los trabajos de mayor peso asociados a la actriz.

La reflexión de González parte de una idea concreta: haber sido subestimada no frenó su avance, sino que le dio margen para construir su oficio lejos de la presión pública y del reconocimiento inmediato. Esa lectura, dijo en Vogue, surgió después de enfrentar rechazos, críticas y dudas sobre su lugar dentro de la industria.

PUBLICIDAD