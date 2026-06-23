México

Semar confirma detención de 12 narcomenudistas en Jiutepec, Morelos: nueve tenían antecedentes penales

En un operativo conjunto de la Semar, Defensa y Guardia Nacional se dio un golpe certero a una banda de narcomenudistas en posesión de cristal, cocaína y marihuana

Guardar
Google icon
12 presuntos narcomenudistas fueron detenidos en Jiutepec, Morelos con droga Foto: Semar
12 presuntos narcomenudistas fueron detenidos en Jiutepec, Morelos con droga Foto: Semar

En Morelos, fuerzas de Semar, Defensa y Guardia Nacional detuvieron a 12 personas durante un cateo en la colonia Bugambilias de Jiutepec, donde también aseguraron droga, un arma de fuego y objetos presuntamente vinculados con narcomenudeo; los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para ser investigados.

El operativo se realizó en un inmueble de la calle Paseo de los Claveles que, de acuerdo con la información oficial, presuntamente era utilizado para la distribución de drogas. En la intervención se aseguraron 205 dosis de cristal, 62 dosis de cocaína y 34 bolsas de marihuana con un total de 500 gr.

PUBLICIDAD

Si bien el operativo se realizó el 25 de mayo, se cumplimentó la legalidad de su vinculación este martes 23 de junio. La acción incluyó apoyo de seguridad perimetral de elementos navales y participación de personal de la Fiscalía Regional Metropolitana. También intervinieron la Agencia de Investigación Criminal y Servicios Periciales, que fijaron, embalaron y trasladaron los indicios para su análisis.

El cateo se originó por alertas de narcomenudeo en Jiutepec

Se les incautó 205 dosis de cristal y un arma de fuego Foto: Semar
Se les incautó 205 dosis de cristal y un arma de fuego Foto: Semar

Las autoridades informaron que investigadores fueron alertados sobre actividades de narcomenudeo en la zona. A partir de esa información identificaron la vivienda y un agente del Ministerio Público presentó la pesquisa ante un juez especializado en actos de investigación, que autorizó el cateo.

PUBLICIDAD

La diligencia se ejecutó en la colonia Bugambilias, en el municipio de Jiutepec. El despliegue fue planeado por elementos del Centro de Operaciones Estratégicas adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, con respaldo de corporaciones federales y estatales.

Entre lo asegurado hubo un arma de fuego con un cargador abastecido, dos básculas grameras, pipas de cristal, una cartera color morado y 200 bolsas tipo ziploc vacías. También se localizaron pequeñas bolsas con material sólido cristalino, vegetal verde seco y polvo blanco, descritos por la autoridad como presuntas dosis de cristal, marihuana y cocaína.

Fueron encontrados con 62 dosis de cocaína Foto: Semar
Fueron encontrados con 62 dosis de cocaína Foto: Semar

Siete mujeres y cinco hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público

Las personas detenidas fueron siete mujeres y cinco hombres. La relación oficial incluyó a Jonathan de 40 años, Pedro Damián de 46, Brian José de 18, Juan Carlos de 47, Humberto de 37, Mónica Marisol de 21, Evelyn Joneli de 21, Fanny Elizabeth de 42, Ana Nohemí de 18, Ruth Elizabeth de 34, María Alejandra de 21 y Azucena de 33.

La versión institucional indicó que Jonathan, Pedro Damián, Brian José, Juan Carlos, Humberto, Fanny Elizabeth, Ana Nohemí, María Alejandra y Azucena contaban con antecedentes penales. Mónica Marisol, Evelyn Joneli y Ruth Elizabeth no registraban antecedentes, según el mismo reporte.

En otra relación del caso, la autoridad ministerial refirió la detención de 11 personas y omitió a Fanny Elizabeth. En ese recuento aparecieron María Alejandra, Ruth Elizabeth, Juan Carlos, Azucena, Humberto, Ana Nohemi, Brian José, Pedro Damian, Jonathan, Mónica Marisol y Evelyn Joneli, todos puestos a disposición del agente del Ministerio Público especializado.

Durante la diligencia, el inmueble quedó asegurado al concluir el cateo. Las personas capturadas fueron trasladadas a la Fiscalía Regional Metropolitana, donde quedaron bajo investigación por los hechos relacionados con el material decomisado.

También fueron incautados 34 bolsas de marihuana con un total de 500 gr. Foto: Semar
También fueron incautados 34 bolsas de marihuana con un total de 500 gr. Foto: Semar

La FGE de Morelos señaló que el operativo se desarrolló en coordinación con autoridades estatales y federales. La institución sostuvo que esa colaboración buscó atender conductas vinculadas con la venta de droga en la zona intervenida.

  • En Jiutepec detuvieron a 12 personas durante un cateo en un inmueble de la colonia Bugambilias presuntamente usado para distribuir droga.
  • Las autoridades aseguraron 205 dosis de cristal, 62 de cocaína, 34 bolsas de marihuana con 500 gramos, un arma, un cargador, dos básculas, pipas y 200 bolsas vacías.
  • Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, aunque en una relación oficial del caso se mencionó a 11 personas y en otra a 12.

Temas Relacionados

mexico-noticiasSemarSedenaGuardia NacionalJiutepecMorelosnarcomenudistasNarco en Méxicomexico-seguridad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

Serán rivales de Andrea Chávez dentro de Morena: estos son los dos aspirantes que buscan candidatura en Chihuahua

El proceso interno rumbo a la elección de 2027 se resolverá mediante encuestas entre los tres partidos de la coalición

Serán rivales de Andrea Chávez dentro de Morena: estos son los dos aspirantes que buscan candidatura en Chihuahua

Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de junio

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en México: cotización de cierre del 23 de junio

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Ambos equipos saldrán por el triunfo para sumar sus primeros puntos en esta fase de grupos, tras perder en su debut contra Ghana e Inglaterra

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

La planta que elimina el olor a cigarro en interiores y que sobrevive con poca luz

El interés científico por reducir los efectos del humo de cigarro en espacios cerrados ha puesto el foco en una planta capaz de absorber pequeñas cantidades de nicotina y benceno

La planta que elimina el olor a cigarro en interiores y que sobrevive con poca luz
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta de medicamentos controlados en un tianguis de la CDMX

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

Gobernador de Durango dice no saber si le revocaron la visa: “Sí la tengo, pero la están revisando”

ENTRETENIMIENTO

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

Tras ausencia de Julián Gil, Marjorie de Sousa se felicita a sí misma por el Día del Padre

Le roban sus zapatitos al Pato Merlín: esto es lo que usa ahora para no lastimarse las patas

DEPORTES

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Alexis Vega responde a quienes critican el juego de México en el Mundial 2026: “Lo importante es sacar el resultado”

El exfutbolista Omar ‘N’ seguirá proceso en prisión tras perder amparo

Orbelín Pineda rompe el silencio sobre su falta de minutos con México en el Mundial 2026

Mundial 2026: Metro de la CDMX ampliará su horario para el partido de México vs Chequia