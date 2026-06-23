Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

El experimentado guardameta estuvo cerca de romperse en el entrenamiento. REUTERS/Paul Childs

La Selección Mexicana vivió un momento de tensión durante su más reciente entrenamiento rumbo al último partido de la fase de grupos del Mundial 2026.

Guillermo Ochoa protagonizó un susto mientras realizaba ejercicios específicos para porteros, una acción que hizo pensar por unos instantes en una posible lesión del experimentado guardameta. Aunque el incidente no pasó a mayores, las imágenes rápidamente encendieron las alarmas dentro y fuera del entorno del Tri.

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¿Qué le pasó a Guillermo Ochoa en el entrenamiento?

El incidente ocurrió durante una práctica de la Selección Mexicana, cuando Ochoa participaba en un ejercicio de reacción y desplazamiento bajo las órdenes del cuerpo técnico. En una de las acciones, el arquero pisó de forma incorrecta mientras intentaba cambiar de dirección, lo que provocó que perdiera el equilibrio y se doblara ligeramente el tobillo.

Tras la acción, el portero quedó tendido sobre el césped durante algunos segundos, generando preocupación entre sus compañeros y los integrantes del cuerpo técnico, quienes se acercaron para verificar su estado físico.

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Afortunadamente, el veterano guardameta logró incorporarse por su propio pie y continuó con la sesión, por lo que todo apunta a que el incidente quedó únicamente en un fuerte susto.

Hasta el momento, la Selección Mexicana no ha emitido un parte médico ni ha informado sobre alguna lesión que comprometa la disponibilidad del arquero.

Las imágenes difundidas por distintos medios muestran que el problema se originó tras un mal apoyo sobre el terreno de juego, más que por una acción de contacto o una molestia muscular previa. Incluso, algunos reportes señalan que el estado del césped pudo influir en el resbalón que sufrió el guardameta.

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El susto llega antes del duelo frente a Chequia

El momento no pudo producirse en una etapa más delicada para el combinado nacional. México disputará este martes su último compromiso de la fase de grupos frente a Chequia, un encuentro en el que Javier Aguirre podría realizar algunas modificaciones en su alineación después de asegurar el liderato del Grupo A con la victoria sobre Corea del Sur.

Precisamente por ello, existía la posibilidad de que Guillermo Ochoa recibiera minutos en este compromiso, considerando que Raúl Rangel ha sido el titular durante los dos primeros encuentros del Mundial.

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El susto en el entrenamiento abrió interrogantes sobre el estado físico del histórico arquero mexicano, aunque por ahora no existen indicios de una lesión de gravedad.

Todo apunta a que se trató únicamente de un mal movimiento que no tuvo consecuencias importantes, pero la situación será seguida de cerca hasta que el cuerpo técnico confirme la convocatoria para enfrentar a Chequia.

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Con seis Copas del Mundo en su trayectoria y una amplia experiencia en escenarios internacionales, Ochoa sigue siendo una pieza importante dentro del grupo, tanto por su liderazgo como por el respaldo que representa para la portería mexicana.

Por ahora, la preocupación parece haber quedado únicamente en un susto. Guillermo Ochoa logró continuar con el entrenamiento tras el incidente y no existe un reporte oficial que confirme una lesión.

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Sin embargo, el episodio recordó lo delicado que puede ser cualquier percance a estas alturas del Mundial, cuando México se prepara para cerrar la fase de grupos con la mira puesta en llegar a los octavos de final con plantel completo.