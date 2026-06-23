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La Leyenda coreana del Manchester United, Park Ji-Sung, se rinde ante Gilberto Mora y la Selección Mexicana

Corea del Sur se jugará el pase a dieciseisavos en Monterrey, por lo que el mediocampista aprovechó para enviar un mensaje a México y a Chicharito

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El ídolo de los Red Devils recordó su amistad con Javier Hernández y resaltó a Mora como resalta al mediocampista de 17 años como símbolo de la nueva generación mexicana. (Fotos: X/ @ManUtd - REUTERS)
El ídolo de los Red Devils recordó su amistad con Javier Hernández y resaltó a Mora como resalta al mediocampista de 17 años como símbolo de la nueva generación mexicana. (Fotos: X/ @ManUtd - REUTERS)

La visita de Park Ji-Sung a México durante el Mundial 2026 ha despertado gran interés entre los aficionados en las últimas horas.

El exmediocampista surcoreano, ídolo del Manchester United y referente histórico de Corea del Sur, no sólo acompañó a su selección en Monterrey, también aprovechó para hablar del Tricolor y de su joven promesa, Gilberto Mora.

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Ji-Sung Park Messi
El exjugador del Manchester United afirmó que la Selección Mexicana combina experiencia y juventud, y por eso “México siempre es fuerte”. AFP PHOTO / ADRIAN DENNIS zzzz

Con palabras llenas de respeto y admiración, Ji-Sung recordó su destacó la fortaleza del conjunto mexicano, subrayando que la mezcla de experiencia y juventud convierte al Tri en un rival de cuidado en esta Copa del Mundo.

Su presencia en México, además, reforzó el vínculo emocional que mantiene con el país desde su época con los Red Devils.

Elogios a la Selección Mexicana

Park Ji-Sung reconoció la personalidad y carácter competitivo del Tri, asegurando que México siempre ha sido un equipo sólido. En sus propias palabras: México siempre es fuerte. Tiene su carácter… incluso este equipo tiene jugadores veteranos y también jóvenes”.

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  • Equipo sólido: resaltó que el Tricolor combina jugadores veteranos con jóvenes promesa.
  • Deseo de éxito: Espero que les vaya muy bien y tengan éxito en este Mundial“.
  • Presión como anfitrión: destacó que el Tri ha sabido manejar la responsabilidad de jugar en casa.
  • Rival a vencer: lo colocó como el equipo más peligroso del Grupo A.
El referente surcoreano señaló a México como el equipo más peligroso del Grupo A en el Mundial 2026. (X/ @ManUtd)p
El referente surcoreano señaló a México como el equipo más peligroso del Grupo A en el Mundial 2026. (X/ @ManUtd)p

En este sentido, Park ve a México como un rival fuerte y con potencial para superar sus mejores actuaciones históricas, especialmente jugando como anfitrión.

Gilberto Mora, la joya del Tri

El surcoreano puso especial atención en Gilberto Mora, mediocampista de 17 años que se ha convertido en la gran promesa del futbol mexicano: “Como Mora tiene apenas 17 años, hay un gran futuro para el futbol mexicano”.

  • Juventud destacada: es el jugador más joven del Mundial 2026.
  • Gran futuro: lo señaló como ejemplo de la nueva generación mexicana.
  • Proyección internacional: sus elogios lo colocan en el radar de clubes europeos.
Park mencionó que Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026, será la joya que proyecte a México een el mundo entero. REUTERS/Eloisa Sanchez
Park mencionó que Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026, será la joya que proyecte a México een el mundo entero. REUTERS/Eloisa Sanchez

Gilberto representa así la esperanza de una nueva era para México, con el reconocimiento internacional de figuras históricas como Park Ji-Sung.

El vínculo con Chicharito y México

Más allá de lo futbolístico, Park recordó su amistad con Javier “Chicharito” Hernández, con quien compartió vestidor en el Manchester United: “Como Chicharito es mi amigo, deseo que a México le vaya muy bien”.

  • Recuerdos del United: su vínculo con Chicharito le permite mantener un lazo afectivo con México.
  • Primera visita: dijo estar feliz de conocer el país y agradeció la hospitalidad recibida.
  • Conexión emocional: resaltó la actitud amable de los aficionados mexicanos.
Park Ji-Sung recuordó su amistad con Javier “Chicharito” Hernández en el Manchester United y agradeció la hospitalidad en su primera visita a México. (Instagram/ @jisungparkofficial)
Park Ji-Sung recuordó su amistad con Javier “Chicharito” Hernández en el Manchester United y agradeció la hospitalidad en su primera visita a México. (Instagram/ @jisungparkofficial)

De esta manera, Park Ji-Sung no sólo elogió al Tri y a Mora, también reforzó su vínculo personal con México, dejando claro que su apoyo tiene raíces emocionales y deportivas.

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