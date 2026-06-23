Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente estado de salud de Luis de Alba ha puesto en el centro de atención a Abigail Alfaro, quien no solo es su esposa, sino también su manager y compañera de vida durante más de tres décadas.

La actriz confirmó que el comediante sufrió una caída, lo que le ocasionó una lesión facial.

Actualmente, el actor permanece bajo vigilancia médica para descartar complicaciones.

Abigail Alfaro y Luis de Alba mantienen una relación que ya suma treinta y cinco años.

La pareja formalizó su matrimonio en enero de 2018, después de convivir más de veintisiete años.

(RS)

Durante este tiempo, han enfrentado juntos momentos difíciles, especialmente relacionados con la salud del intérprete de “El Pirrurris”.

Alfaro nació en 1971 y tiene cincuenta y cinco años. Aunque su fecha exacta de nacimiento no es pública, se sabe que estudió una carrera técnica en enfermería y también actuación.

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Su trayectoria laboral incluye papeles en producciones como “El tesorito de Crispín”, “El gandalla” y “Hussein Uzi ráfaga mortal”, además de desempeñarse como representante de su esposo.

La pareja tiene dos hijos: Luis Ángel de Alba y André Alejandro de Alba. Alfaro ha combinado su labor artística con la gestión profesional de la carrera del comediante, acompañándolo tanto en los escenarios como en los momentos más complicados de su vida personal y médica.

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Luis de Alba, reconocido por su trabajo en la comedia mexicana, sufrió recientemente un desmayo que derivó en una caída y una lesión en el rostro.

Su esposa ha detallado públicamente que está bajo observación médica, buscando descartar cualquier problema grave de salud tras este incidente.

Abigail Alfaro ha destacado por su discreción y su papel clave como pilar fundamental en la vida de Luis de Alba, tanto en lo personal como en lo profesional.

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Aunque no se conocen detalles sobre su signo zodiacal, sí se sabe que su experiencia académica y laboral la ha preparado para afrontar las múltiples facetas de su vida junto al actor.

El estado de salud de Luis de Alba generó preocupación entre sus seguidores tras difundirse imágenes donde el comediante aparecía con golpes visibles en el rostro. La aclaración llegó rápidamente: su esposa informó que, aunque el accidente fue aparatoso, su condición era estable y se mantenía bajo observación médica.

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Cómo ocurrió el accidente y la reacción familiar

Abigail Alfaro, esposa del actor, relató que el incidente sucedió después de un desmayo repentino. “Luis se levantó y de repente se le fue, tuvo un blackout completamente y, lógicamente, en peso cayó directamente al piso, al concreto. Fue muy doloroso el golpe”, explicó Alfaro en entrevista televisiva.

A pesar del fuerte impacto, los estudios médicos descartaron lesiones graves o secuelas que comprometieran su salud a largo plazo. Al despertar, el artista estaba confundido, pero preguntó por sus hijos y por lo ocurrido, lo que evidenció que mantenía la lucidez.

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Estado actual y mensaje a los seguidores

El propio Luis de Alba, desde el hospital, recurrió a su característico humor para tranquilizar a su público. “Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”, expresó el comediante en un video difundido en redes sociales. Negó categóricamente los rumores sobre una supuesta gravedad: “Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto y listo pa’ poder tener tiempo de estar con ustedes mucho tiempo más”.

En redes sociales, las imágenes de los moretones generaron una ola de apoyo entre sus seguidores, aunque también hubo críticas. Luis de Alba respondió bromeando sobre el incidente y lo integró a su repertorio: “Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”.

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