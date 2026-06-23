México

Quién es Abigail Alfaro, esposa de Luis de Alba quien reveló detalles del accidente del actor

El famoso apareció con grandes moretones en la cara

Guardar
Google icon
Dos fotos tipo Polaroid de una pareja sonriente en un collage digital con tiras de película, estrellas, micrófonos, cámaras, boletos y recortes.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente estado de salud de Luis de Alba ha puesto en el centro de atención a Abigail Alfaro, quien no solo es su esposa, sino también su manager y compañera de vida durante más de tres décadas.

La actriz confirmó que el comediante sufrió una caída, lo que le ocasionó una lesión facial.

Actualmente, el actor permanece bajo vigilancia médica para descartar complicaciones.

Abigail Alfaro y Luis de Alba mantienen una relación que ya suma treinta y cinco años.

La pareja formalizó su matrimonio en enero de 2018, después de convivir más de veintisiete años.

(RS)
(RS)

Durante este tiempo, han enfrentado juntos momentos difíciles, especialmente relacionados con la salud del intérprete de “El Pirrurris”.

Alfaro nació en 1971 y tiene cincuenta y cinco años. Aunque su fecha exacta de nacimiento no es pública, se sabe que estudió una carrera técnica en enfermería y también actuación.

PUBLICIDAD

Su trayectoria laboral incluye papeles en producciones como “El tesorito de Crispín”, “El gandalla” y “Hussein Uzi ráfaga mortal”, además de desempeñarse como representante de su esposo.

La pareja tiene dos hijos: Luis Ángel de Alba y André Alejandro de Alba. Alfaro ha combinado su labor artística con la gestión profesional de la carrera del comediante, acompañándolo tanto en los escenarios como en los momentos más complicados de su vida personal y médica.

PUBLICIDAD

Luis de Alba, reconocido por su trabajo en la comedia mexicana, sufrió recientemente un desmayo que derivó en una caída y una lesión en el rostro.

Su esposa ha detallado públicamente que está bajo observación médica, buscando descartar cualquier problema grave de salud tras este incidente.

Abigail Alfaro ha destacado por su discreción y su papel clave como pilar fundamental en la vida de Luis de Alba, tanto en lo personal como en lo profesional.

Aunque no se conocen detalles sobre su signo zodiacal, sí se sabe que su experiencia académica y laboral la ha preparado para afrontar las múltiples facetas de su vida junto al actor.

El estado de salud de Luis de Alba generó preocupación entre sus seguidores tras difundirse imágenes donde el comediante aparecía con golpes visibles en el rostro. La aclaración llegó rápidamente: su esposa informó que, aunque el accidente fue aparatoso, su condición era estable y se mantenía bajo observación médica.

Cómo ocurrió el accidente y la reacción familiar

Abigail Alfaro, esposa del actor, relató que el incidente sucedió después de un desmayo repentino. “Luis se levantó y de repente se le fue, tuvo un blackout completamente y, lógicamente, en peso cayó directamente al piso, al concreto. Fue muy doloroso el golpe”, explicó Alfaro en entrevista televisiva.

A pesar del fuerte impacto, los estudios médicos descartaron lesiones graves o secuelas que comprometieran su salud a largo plazo. Al despertar, el artista estaba confundido, pero preguntó por sus hijos y por lo ocurrido, lo que evidenció que mantenía la lucidez.

Estado actual y mensaje a los seguidores

El propio Luis de Alba, desde el hospital, recurrió a su característico humor para tranquilizar a su público. “Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes”, expresó el comediante en un video difundido en redes sociales. Negó categóricamente los rumores sobre una supuesta gravedad: “Ya me andaban hasta matando, que está gravísimo. No es cierto, estoy perfecto y listo pa’ poder tener tiempo de estar con ustedes mucho tiempo más”.

En redes sociales, las imágenes de los moretones generaron una ola de apoyo entre sus seguidores, aunque también hubo críticas. Luis de Alba respondió bromeando sobre el incidente y lo integró a su repertorio: “Ahora voy a ser el luchador, el Mapache Atómico”.

Temas Relacionados

Luis de Albamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 23 de junio? fallece motociclista atropellado por unidad del Metrobús frente a estación Prepa 1 de la línea 5

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

El arquero seis veces mundialista, protagonizó un momento de tensión en el entrenamiento de México previo al último duelo de fase de grupos

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

¿Servicio Militar obligatorio a los 30 años? Cómo liberar tu cartilla en solo 3 meses: mitos y realidades que debes saber

La Sedena busca que el cumplimiento de este deber no implique una interrupción relevante de actividades académicas o laborales

¿Servicio Militar obligatorio a los 30 años? Cómo liberar tu cartilla en solo 3 meses: mitos y realidades que debes saber

La calidad del aire en la CDMX este 23 de junio

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la capital advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

La calidad del aire en la CDMX este 23 de junio

¿Alguien registró al Pato Merlín ante el IMPI antes que los dueños? Esto se sabe

La mascota se ha vuelto tremendamente popular desde que fue vista en los festejos del Mundial 2026

¿Alguien registró al Pato Merlín ante el IMPI antes que los dueños? Esto se sabe
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de junio: Gobernador de Durango desconoce si su visa fue revocada

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

Semar confirma detención de 12 narcomenudistas en Jiutepec, Morelos: nueve tenían antecedentes penales

Cae jefe de plaza del Cártel de Tláhuac dedicado a la venta de medicamentos controlados en un tianguis de la CDMX

Civiles armados emboscan a elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí: uno murió y otro resultó herido

ENTRETENIMIENTO

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

¿Qué está pasando entre Bogueto y Bellakath? El cantante reacciona a señalamiento de que ella es su ex y le fue infiel a su esposa

Tras ausencia de Julián Gil, Marjorie de Sousa se felicita a sí misma por el Día del Padre

Le roban sus zapatitos al Pato Merlín: esto es lo que usa ahora para no lastimarse las patas

DEPORTES

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

Guillermo Ochoa casi se lesiona con el Tri y enciende alarmas antes del partido ante Chequia

Seguridad reforzada para el México vs Chequia: CDMX lanza operativo con más de 7500 policías

Panamá vs Croacia en VIVO: sigue las acciones en DIRECTO del partido de la jornada 2 en el grupo L del Mundial 2026

Alexis Vega responde a quienes critican el juego de México en el Mundial 2026: “Lo importante es sacar el resultado”

El exfutbolista Omar ‘N’ seguirá proceso en prisión tras perder amparo