Comienzan cierres y colocación de pantallas en Paseo de la Reforma para festejos del México vs Chequia

El gobierno de la CDMX se está preparando para la llegada de de miles de aficionados tras el festejo masivo visto después del partido contra Corea del Sur. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La Ciudad de México comienza desde este 23 de junio el cierre de carriles centrales en Paseo de la Reforma. El objetivo es preparar la vía y sus alrededores para los festejos del partido entre México y República Checa, con la expectativa de la llegada de decenas de miles de personas.

Las autoridades buscan evitar incidentes y controlar la concentración de aficionados en torno a los puntos emblemáticos de la capital.

La CDMX instalará tres escenarios principales para aficionados en la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución. (Crédito especial: X/ @Wendymg10)

La experiencia del festejo anterior, que dejó más de 40 toneladas de basura en Reforma y daños en mobiliario urbano, llevó al gobierno capitalino a reforzar el operativo con medidas de control, organización y vigilancia.

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Pantallas y escenarios: puntos preparados para los aficionados

Desde la madrugada, la colocación de escenarios y pantallas se ha realizado en los principales puntos de encuentro de la CDMX.

Tres escenarios principales : Diana Cazadora, Ángel de la Independencia y Monumento a la Revolución.

Pantallas gigantes : alrededores de la Diana, glorieta del Ahuehuete (poniente y oriente), glorieta de Cuauhtémoc (ambos sentidos), glorieta de Amajac, Bucareli y avenida de la República.

Filtros de seguridad y módulos de atención operados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil .

Accesos restringidos para peatones y vehículos en el corredor Reforma.

El festejo en el Ángel de la Independencia tras la victoria del Tri sobre Corea del Sur fue masivo, por lo cual comienzan los preparativos para el partido contra República Checa. (Foto: Raúl A. González/Infobae México)

La instalación de estos puntos responde a la expectativa de una jornada multitudinaria, en la que se busca evitar aglomeraciones y promover festejos controlados.

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Seguridad y regulación en Reforma y el Centro Histórico

El despliegue de seguridad y control de comercio acompañará la colocación de pantallas. El operativo se ve implementado desde las primeras horas del martes y se mantendrá hasta el cierre de los festejos.

56 mil policías movilizados para el operativo integral en el Estadio Azteca , Fan Fest y Reforma .

4 mil 200 elementos asignados sólo a la vigilancia y resguardo de Paseo de la Reforma y zonas aledañas.

649 personas de la Secretaría de Gobierno regulan comercio y supervisan el consumo de alcohol.

Verificaciones en comercios para impedir la venta ambulante y el consumo de alcohol en vía pública.

El operativo de seguridad movilizará 56 mil policías en el Estadio Azteca, Fan Fest y Paseo de la Reforma. REUTERS/Hannah Mckay

Así, las restricciones y presencia policial buscan evitar incidentes y garantizar que las celebraciones transcurran de manera segura.

Ley Seca y medidas de prevención para el partido

El gobierno capitalino activó la Ley Seca en zonas clave de la CDMX durante la jornada del partido. La medida apunta a reducir riesgos y acumulación de basura en los festejos.

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Vigencia de la Ley Seca : de las 15:00 horas del 24 de junio a las 07:00 del 25 de junio.

Zonas afectadas : perímetro A del Centro Histórico, colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Aplica solamente a venta en envase cerrado en tiendas, abarrotes y supermercados.

Restaurantes y hoteles pueden vender alcohol sólo para consumo en el lugar, junto con alimentos.

El gobierno capitalino refuerza el operativo tras la celebración anterior que dejó más de 40 toneladas de basura y daños en mobiliario urbano. (X/SOBSECDMX)

Tras las quejas por el festejo de la victoria sobre Corea del Sur, estas acciones buscan evitar que se repita el escenario de basura y daños visto.