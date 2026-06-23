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Director de la Policía de Puebla niega existencia de una cartulina firmada por la Familia Michoacana cerca de cuerpo calcinado

Los agentes “nunca encontraron algún tema de un mensaje”, aseguró Raymundo Garduño

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Director de la Policía de Puebla niega hallazgo de cartulina de la Familia Michoacana cerca de cuerpo calcinado
El funcionario negó el hallazgo de alguna amenaza (X/@CentralPuebla)

No fue hallada una amenaza, que fue atribuida en reportes periodísticos a la Familia Michoacana, en la escena de un cuerpo calcinado en un vehículo en Puebla. Lo anterior, según comentó el secretario de Seguridad Pública estatal, Raymundo Garduño.

“Se mencionaba en algún momento de algún mensaje o algo, pero no, no hay nada, no hubo nada y las autoridades que estuvieron desde la primera instancia en el lugar nunca encontraron algún tema de un mensaje, alguna amenaza”, son parte de las declaraciones del funcionario.

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Fue el periodista Carlos Amud el que registró las declaraciones de Garduño y el medio Central Puebla el que compartió las mismas el 23 de junio.

El mensaje del secretario de Seguridad estatal destaca que es importante basar la información que busca difundirse en los comunicados oficiales con el objetivo de que no haya psicosis ni intimidación en la población y recalcó que las autoridades que atendieron en primera instancia no encontraron amenaza alguna en el sitio.

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Hallazgo de un cuerpo calcinado en Puebla

Ahora bien, el 22 de junio fue reportado un auto en llamas en la ciudad de Puebla, sobre el Periférico Ecológico, en inmediaciones del Parque Centenario Laguna de Chapulco. Sirio en el que un Ibiza color arena fue abandonado y posteriormente incendiado en el sitio.

Vehículo de color claro en llamas con fuego y humo negro, estacionado en una calle. Se observa cinta de precaución amarilla, vegetación y señales viales borrosas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando fue apagado el fuego fue descubierto que la unidad contaba con un cuerpo en su interior, por lo que se le dio aviso a la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Tras los hechos ocurridos en inmediaciones del Parque Centenario de Chapulco, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona”, escribió la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) poco antes de las 7:00 de la mañana del 22 de junio.

En redes sociales fue compartida la fotografía que muestra una cartulina con amenazas y atribuida a la Familia Michoacana.

Localizan dos cuerpos en Puebla con narcomensaje
Foto: Redes sociales

Arrestados ligados a la Familia Michoacana en Puebla

Por su parte, en diversa ocasiones han sido registradas detenciones de presuntos integrantes de la Familia Michoacana. En marzo pasado fueron registradas varias detenciones de personas al parecer relacionadas con la estructura delictiva.

El 20 de marzo fue informado el arresto de 16 personas por su presunta participación en actividades de cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos. Arrestos que fueron realizados a partir de denuncias ciudadanas recibidas a través de la línea 089 y de un operativo de seguridad desplegado en la zona norte de la capital poblana.

16 detenidos vinculados con la Familia Michoacana en Puebla
Foto: Gobierno de Puebla

El Gobierno de Puebla informó que entre los capturados figura Luis Ángel “N”, conocido con el alias El Topo, señalado como presunto líder de una célula dedicada a la extorsión en el mercado Morelos. Con 21 años de edad, habría encabezado actividades de intimidación, amenazas y cobro de piso contra los comerciantes de la zona.

Junto a El Topo fueron aprehendidos otros quince individuos: Mateo “N”, de 54 años; Gabriel “N”, de 48; Rosario “N”, de 42; Jorge “N”, de 40; Juan “N”, de 39; Víctor “N”, de 38; Luis “N”, de 33; Arturo “N”, de 30; Francisco “N”, de 29; Jesús “N”, de 28; José “N”, de 28; Gonzalo “N”, de 28; Carlos “N”, de 27; Osmar “N”, de 25, y Néstor “N”, de 18 años. Datos obtenidos por Infobae México indican que los 16 detenidos mantenían vínculos con la Familia Michoacana.

Incluso el 5 de junio pasado, El Topo fue sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que representa11 mil 371 pesos. Por su parte, José “N”, (detenido junto con Luis “N”) recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión, más una multa de 67 UMAS, equivalentes a siete mil 859 pesos.

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