Ni cánticos ni saludos, ni abrazos: la nueva normalidad de las misas en la CDMX

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció el viernes que de continuar a la baja el nivel de ocupación hospitalaria en la Ciudad de México, los recintos religiosos podrían reabrir el próximo domingo 26 de julio, en el marco del semáforo epidemiológico naranja, en el que otras actividades, principalmente económicas, han retomado su curso.

Sin embargo, como en otros ámbitos, se contemplan nuevas medidas sanitarias, entre las que destaca que el aforo de cada templo religioso no debe exceder el 30%, además de que las misas deben durar como máximo 30 minutos.

El gobierno de la Ciudad de México difundió una guía para prevenir los contagios por COVID-19 en los servicios religiosos, en el que se destacan las medidas sanitarias que deben de tener tanto los fieles como los religiosos.

FELIGRESES:

Mantener la sana distancia (1.5 metros entre casa persona)

Usar cubrebocas y/o careta

Ocupar sólo los lugares permitidos

No cantar para no propagar saliva

Deposita la ofrenda en la alcancía o recipiente destinado a este fin

No des la mano, ni abrazos o besos como signo de paz

No acudas con niños, si estas embarazada o si tienes alguna enfermedad crónica

Respeta la señalética e indicaciones que se den al inicio de la ceremonia

En la confesión, mantén una distancia de 1.5 Metro con el sacerdote y usa cubrebocas

SACERDOTE O PERSONAL DE LA IGLESIA:

Utilizar cubrebocas.

Programar las ceremonias con una hora de por medio

Ventilar y limpiar los recintos entre una ceremonia y otra

Colocar señalética indicando aforo permitido (30%), bancas que pueden ocuparse, sentido de los pasillos y letreros de ‘No Tocar’ en figuras e imágenes

Colocar gel antibacterial al 70 por ciento de alcohol en la entrada del recinto

Mantener limpias y secas las pilas de agua bendita

Leer las medidas sanitarias generales al inicio de la misa

Recomendar que no asistan personas consideradas de grupos vulnerables

No promover cantos, ni la cercanía entre personas, antes durante y después de la misa

Promover la comunión espiritual

Acondicionar un espacio adecuado para la confesión donde exista distancia de al menos 1.5 metros entre sacerdote y feligrés

Colocar botes de basura con tapa para el uso exclusivo de desechos

La basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, sólo permitirá el 5% de aforo (Foto: Archivo)

La Basílica de Guadalupe está lista para recibir a sus fieles. No obstante, deberá seguir las recomendaciones sanitarias para mitigar los contagios. Una de las medidas será solo permitir el 5% de su aforo, con la finalidad de evitar aglomeraciones. En el semáforo naranja, el recinto mariano más visitado del mundo, ya no tendrá misas cada hora, ya no tendrá cánticos, ni se permitirán los saludos o abrazos.

Así lo informó Juan Franco Navarro, coordinador de Protección Civil de la Basílica de Guadalupe, quien aseguró que entre misa y misa habrá un periodo de hora y media para que un equipo especial de limpieza ingrese y sanitice las instalaciones.

Señaló que antes de la pandemia por SARS-CoV-2, la Basílica recibía cada domingo hasta 10,000 personas en el altar mayor. Ahora tomarán medidas estrictas con los visitantes para que este número se reduzca drásticamente.

“Vamos a reducir los números al 5%, 500 personas, no va a poder haber gente de pie, en ninguno de los templos, no se van a colocar sillas únicamente las bancas y por supuesto que las bancas ya tienen unos puntos en piso para que la gente se coloque a medio metro por lo menos una de la otra”, señaló Navarro.

