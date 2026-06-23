Issabela Camil habla sobre Luis Miguel y su presunta operación al corazón: esto dijo quien fuera su ex novia

Issabela Camil vuelve a ser tendencia tras responder a la prensa por rumores sobre Luis Miguel y su estado de salud.

Issabela Camil volvió a ser tendencia luego de ser cuestionada por la prensa sobre los recientes rumores en torno a Luis Miguel y su estado de salud. La actriz fue abordada por reporteros que buscaban su reacción ante las versiones que circularon sobre una supuesta operación del cantante en Nueva York.

Desde el primer momento, Camil se mostró sorprendida por la información y dejó claro que no tenía conocimiento de lo que se estaba comentando en medios y redes sociales. Su respuesta fue breve, directa y sin rodeos.

PUBLICIDAD

El tema rápidamente escaló debido al interés público que siempre ha rodeado la vida personal del intérprete, lo que llevó a que se le insistiera sobre su relación pasada con el artista.

Issabela Camil niega conflictos y descarta cualquier reconciliación

La actriz dice que no tiene conocimiento de versiones que señalan una supuesta operación de Luis Miguel en Nueva York.

Durante el encuentro con los medios, Issabela Camil fue cuestionada sobre si existía algún tipo de acercamiento o reconciliación pendiente con Luis Miguel, a lo que respondió con firmeza.

PUBLICIDAD

“No tengo idea, es la primera vez que escucho eso. No sé”, dijo inicialmente al ser consultada sobre el estado de salud del cantante, mostrando sorpresa ante los rumores.

Más adelante, al ser preguntada directamente sobre una posible reconciliación, fue clara al negar cualquier conflicto pendiente. “No tengo nada que reconciliar. No, nunca… no hubo ningún pleito”, afirmó.

PUBLICIDAD

La actriz también dejó en claro que, aunque no tiene ningún vínculo pendiente con el cantante, no guarda resentimientos. “No deseo que nadie esté enfermo y pues mi amor universal a todos, a él y a todos”, añadió, cerrando el tema con un tono conciliador.

La reacción de Issabela Camil ante los rumores sobre Luis Miguel

Ante preguntas de reconciliación, Issabela Camil descarta cualquier acercamiento pendiente con Luis Miguel. - (Foto: Twitter)

Las preguntas de la prensa surgieron a raíz de versiones no confirmadas que señalaban que Luis Miguel habría atravesado problemas de salud recientemente, lo que generó especulación en redes sociales y medios de entretenimiento.

PUBLICIDAD

Al ser abordada sobre este tema, Issabela Camil reiteró que no tenía información al respecto y evitó profundizar en el asunto. “No, ningún mensaje”, respondió cuando se le pidió enviarle unas palabras al cantante.

Su postura llamó la atención por la franqueza con la que cerró cualquier posibilidad de hablar sobre su vida personal o la del intérprete, manteniéndose al margen de la polémica.

PUBLICIDAD

Contexto de la relación entre Luis Miguel e Issabela Camil

El antecedente de la relación entre Luis Miguel e Issabela Camil mantiene el interés mediático y alimenta la especulación en redes sociales. - Fotos: Instagram @lmxlm // @fans_de_issabela_camil

La relación entre Luis Miguel e Issabela Camil ha sido parte del interés mediático durante años debido al vínculo sentimental que mantuvieron en el pasado. Ambos han sido figuras constantes en el mundo del espectáculo, lo que ha mantenido viva la curiosidad sobre su historia.

Con el paso del tiempo, cada uno ha continuado su vida por separado, evitando en la mayoría de las ocasiones referirse públicamente al otro. Esto ha contribuido a que cualquier comentario o aparición genere especulación inmediata.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, la actriz dejó claro que no existe ningún conflicto pendiente entre ambos. Su declaración reafirma que su vínculo pertenece al pasado y que no hay temas personales por resolver, pese a la constante atención mediática que rodea sus nombres.