El gobierno capitalino estudia recortes a alcaldías: Sheinbaum

El gobierno de la Ciudad de México y las 16 alcaldías están estudiando en qué rubros pueden hacer recortes en sus presupuestos, informó este sábado la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum.

Y es que hasta el 30 de junio la capital del país ha perdido 8.9% de sus contribuciones, lo que significa alrededor de 11,118 millones de pesos, a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

De tal suerte que Sheinbaum Pardo afirmó que esta situación no sólo afecta a su administración, sino también a alcaldías y órganos autónomos.

Hemos estado en coordinación con ellos, hay un porcentaje, todo es por consenso con las 16 alcaldías, se está revisando en qué se puede reducir, en qué no, no es una imposición de que tienes que reducir en este capítulo o en esta partida, quiera o no, sino sencillamente las alcaldías, los alcaldes, alcaldesas, están haciendo una revisión de su presupuesto