Monreal advierte tensiones internas en Morena por registro de aspirantes a 17 gubernaturas

Monreal advierte que el proceso interno de Morena rumbo a 2027 podría generar tensiones y divisiones.

El proceso interno de Morena para definir a quienes encabezarán la defensa de la transformación en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027 comenzó a tomar forma con el registro de aspirantes y una creciente movilización de cuadros políticos en todo el país.

Sin embargo, mientras aumenta el interés por participar, también surgen advertencias sobre los riesgos de división al interior del partido.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que la etapa inicial del proceso se desarrolla en un ambiente de entusiasmo, aunque advirtió que los momentos más complejos llegarán cuando comiencen las definiciones y se reduzca el número de aspirantes.

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Ricardo Monreal advierte riesgos de división e inconformidad

Monreal señaló que el proceso requerirá una conducción cuidadosa para evitar fracturas internas.

Afirmó que el entusiasmo actual podría transformarse en inconformidades una vez que comiencen las decisiones sobre quiénes serán los perfiles seleccionados.

“El apasionamiento no se evita y no es fácil conducirlo. Siempre hay mucha emoción y, lamentablemente, si no se conduce bien, hay deserciones e inconformidades”, expresó el legislador.

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El morenista describió la etapa actual como una “fiesta”, debido a que numerosos aspirantes buscan registrarse sin que todavía existan exclusiones. No obstante, insistió en que el verdadero desafío llegará cuando se inicie la selección final de perfiles y algunos participantes queden fuera de la contienda.

Las reglas del proceso buscan garantizar equidad

Desde la semana pasada, Monreal había llamado a preservar la unidad interna y a respetar las reglas establecidas por el partido. Entre las principales disposiciones destaca la obligación de solicitar licencia para quienes ocupan cargos públicos y desean competir en el proceso.

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El legislador sostuvo que esta medida pretende evitar ventajas indebidas derivadas del ejercicio de funciones gubernamentales o legislativas, además de impedir el uso de recursos públicos durante la competencia interna.

Asimismo, reiteró que los gobernadores deben mantenerse al margen de las decisiones partidistas para asegurar condiciones de igualdad entre todos los participantes.

Así avanza la carrera por las 17 gubernaturas de 2027

El proceso interno contempla la elección de coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación, una figura que en los hechos es vista como la antesala de las candidaturas para las elecciones de 2027.

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Algunos datos clave del proceso son:

El registro de aspirantes se realiza del 22 al 26 de junio .

Están en disputa 17 gubernaturas que se renovarán en 2027 .

Morena mantiene conversaciones para competir en alianza con el PT y el PVEM .

Los participantes con cargos públicos deben solicitar licencia .

Hasta ahora se han aprobado 28 licencias para senadores y diputados que buscan competir.

Se multiplican las licencias de legisladores para participar

La Comisión Permanente del Congreso aprobó una nueva ronda de licencias para legisladores de Morena y del PVEM interesados en contender por las coordinaciones estatales.

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Con esta segunda tanda de permisos, el número de licencias autorizadas asciende a 28 entre diputados y senadores.

Entre quienes dejaron temporalmente sus cargos se encuentran perfiles que buscan competir en estados como Aguascalientes, Tlaxcala, Michoacán, Querétaro, Zacatecas, Colima y Quintana Roo.

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La oleada de solicitudes responde también al llamado realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que los aspirantes se separen de sus responsabilidades públicas mientras participan en el proceso partidista.

Unidad, alianzas y retos rumbo a 2027

Monreal ha insistido en que Morena debe evitar campañas de descalificación entre sus propios militantes y fortalecer la cohesión interna para llegar en condiciones competitivas a las elecciones de 2027.

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El coordinador parlamentario también expresó su respaldo a que Morena, PT y PVEM mantengan la coalición en las entidades donde habrá renovación de gubernaturas, al considerar que la alianza ha sido clave para sostener las mayorías legislativas y la gobernabilidad.

Con cientos de aspirantes perfilándose en distintos estados y una creciente disputa por las candidaturas, Morena enfrenta uno de sus procesos internos más amplios de los últimos años.

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El desafío, según la advertencia de Monreal, será transformar el entusiasmo inicial en acuerdos políticos que eviten rupturas y permitan conservar la unidad del movimiento de cara a la próxima contienda electoral.