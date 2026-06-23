México

Se disfrazaron de encuestadores del INEGI para robar y exigieron 500 mil pesos a nombre del CJNG en CDMX: hay una detenida

Jenny “N” se encuentra procesada por extorsión agravada tras comprobarse que una cuenta bancaria a su nombre recibió parte de los recursos exigidos

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Mujer con franja negra sobre los ojos y cabello rizado oscuro, frente a un logotipo grande de CJNG y el dorso de un chaleco con el logo del INEGI.
Jenny "N" fue vinculada a proceso por su probable participación en el crimen. (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer identificada como Jenny “N” fue detenida por agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), presentada ante un juez y posteriormente vinculada a proceso por el delito de extorsión agravada, luego de que se le vinculara con un crimen en el que dos sujetos se disfrazaron de encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para irrumpir en el negocio de un comerciante de 69 años en la alcaldía Tláhuac.

Según la información oficial, el pasado 3 de mayo de 2024 los criminales amenazaron al vendedor con un arma de fuego, lo despojaron de 42 mil pesos en efectivo y lo amarraron de pies y manos a una silla.

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Posteriormente, utilizaron el teléfono celular de la víctima para comunicarlo con una persona que se identificó como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien le exigió 500 mil pesos a cambio de no causarle daño a él ni a su familia.

Luego de la denuncia, la Fiscalía capitalina pudo obtener como dato de prueba que, ante la imposibilidad de reunir el monto completo, el comerciante recibió la instrucción de realizar depósitos parciales.

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Después de que los agresores se fueron aquel día de 2024, el comerciante logró liberarse y realizó las transferencias, entre ellas a una cuenta vinculada con Jenny “N”.

Análisis financiero permitió identificar a la imputada

El análisis de los movimientos bancarios de las transferencias, junto con otras diligencias, permitió al agente del Ministerio Público de la FGJCDMX identificar que parte del dinero exigido habría sido depositado en una cuenta bancaria a nombre de Jenny “N”, dato que respaldó la obtención de una orden de aprehensión en su contra.

Primer plano de las manos de una mujer con esposas plateadas metálicas, entrelazadas al frente. Se observa su blusa oscura y fondo difuminado claro.
Fue detenida tras las investigaciones del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante labores de inteligencia y seguimiento técnico, agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Jenny “N” en la alcaldía Iztapalapa y fue aprehendida el pasado 19 de junio de 2026, más de dos años después de los hechos denunciados.

Vinculada a proceso con prisión preventiva

Información compartida por la Fiscalía capitalina reveló que en la audiencia inicial, celebrada el 20 de junio de 2026, fueron presentados los datos de prueba recabados durante la investigación.

La autoridad judicial determinó la vinculación a proceso de Jenny “N” por el delito de extorsión agravada, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Jenny "N" permanecerá en prisión preventiva. Crédito: FGJCDMX
Jenny "N" permanecerá en prisión preventiva. Crédito: FGJCDMX

Las autoridades afirmaron que las diligencias continuarán, orientadas a identificar y localizar a las demás personas que habrían participado en el robo y la extorsión.

En el comunicado, las autoridades recordaron que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y al principio de presunción de inocencia, Jenny “N” es inocente hasta que un juez declare lo contrario mediante sentencia.

Un caso similar: absolvieron a joven acusada de extorsionar a nombre del CJNG

El modus operandi de invocar al Cártel Jalisco Nueva Generación para sustentar acusaciones de extorsión tuvo un antecedente que derivó en absolución en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo, imputó y posteriormente retiró los cargos contra Dashia Rocío, una joven de 19 años señalada como presunta extorsionadora a nombre del CJNG

En el desarrollo de las investigaciones, la joven estuvo recluida en el penal de Barrientos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la Secretaría de las Mujeres y la presión pública documentaron múltiples irregularidades en el proceso.

Momento en el que la joven salió del penal de Barrientos tras las acusaciones por extorsión. Crédito: X - Ignacio Villaseñor.
Momento en el que la joven salió del penal de Barrientos tras las acusaciones por extorsión. Crédito: X - Ignacio Villaseñor.

La acusación contra ella habría surgido tras la denuncia que Dashia interpuso contra su padre biológico por abuso sexual, lo que llevó a familiares y defensores a sostener que la carpeta de investigación fue fabricada para silenciarla.

El 9 de marzo de 2026, la FGJEM retiró definitivamente los cargos. “Ya estoy muy feliz, es mucho mi sentimiento por todo lo que pasé y por todo lo que he vivido. Muchas gracias por todo. Estoy aquí con mi abuela y salí absuelta”, expresó Dashia en un mensaje de voz dirigido al periodista Ignacio Villaseñor, quien documentó las inconsistencias del caso desde su inicio.

Como en el reciente caso Jenny “N”, Dashia también fue acusada de recibir los pagos por el crimen en su cuenta bancaria.

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