México

Wendy Guevara explota contra Sergio Mayer por querer lucrar con ella: “Siempre ha sido traicionero”

La influencer cuestionó más de una actitud del actor, con quien tuvo una amistad tras su paso por “La Casa de los Famosos México”

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(Foto: Cuartoscuro // Instagram: @soywendyguevaraoficial)
La amistad entre la influencer y el actor terminó hace tiempo (Foto: Cuartoscuro // Instagram: @soywendyguevaraoficial)

Sergio Mayer se sumó a la polémica de Las Perdidas y ofreció apoyo a posibles víctimas de los videos y comentarios que volvieron a circular, en un caso que también abrió una confrontación pública con Wendy Guevara.

La controversia comenzó cuando Silvana “La Marciana” retomó en una transmisión en vivo videos antiguos de Wendy Guevara y Paola Suárez en los que hacían chistes sobre menores de edad. Esos clips se viralizaron en redes sociales y detonaron un debate sobre los límites del humor en plataformas digitales.

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El actor y excompañero de Guevara en La Casa de los Famosos México afirmó que ha seguido de cerca el caso y sostuvo que no se trata de conductas nuevas. Dijo que ese tipo de bromas ya se habían visto incluso durante la estancia de Wendy en el reality.

Mayer responsabiliza al público por el ascenso de la influencer

(TikTok: @pablo_olivera19 // IG: @soywendyguevaraoficial)
Sergio Mayer y Wendy Guevara continúan en guerra (TikTok: @pablo_olivera19 // IG: @soywendyguevaraoficial)

Mayer dirigió una parte central de su postura a la audiencia que impulsó la popularidad de la influencer y de su círculo. En su mensaje, aseguró: “El público ha sido cómplice de ese tipo de acciones y actitudes, porque les han aplaudido al grado de que la hicieron ganadora. No se quejen, empezaron a crear un monstruo”.

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Esa declaración fijó con claridad su posición: el actor considera que el éxito y el alcance económico de Wendy y su grupo no se explican solo por su contenido, sino por la validación de quienes lo consumieron y celebraron.

El exdiputado también respondió a la pregunta central que rodea el caso: de qué lado se coloca frente a las personas que pudieran considerarse agraviadas. Su respuesta fue directa: “Yo siempre voy a apoyar a las víctimas; si a mí me llega a buscar una de las víctimas, por supuesto que la vamos a apoyar”.

Con esa frase, Mayer se deslindó del entorno de Wendy Guevara y se presentó como un posible respaldo moral y legal para quien lo busque. Esa esa postura marcó una distancia con el equipo de “Las Perdidas” y exhibió una fractura entre excompañeros del reality.

Wendy dijo que Mayer es un “traicionero”

Especial

Antes de la intervención del actor, Wendy ya había intentado explicar el origen de los videos y el contexto de sus declaraciones pasadas. La ganadora de la primera edición del programa de Televisa dijo que se trataba de bromas hechas en una etapa de inexperiencia y ofreció disculpas a personas que hayan vivido situaciones traumáticas.

También recordó que ella misma fue víctima de abusos durante su infancia, con la intención de matizar el contexto en que se produjeron esos contenidos. Aun así, las disculpas no frenaron las críticas ni el escrutinio sobre el grupo.

La reacción de Wendy a los dichos de Mayer han todavía más la confrontación.

Recientemente, Wendy tuvo un encuentro con los medios de comunicación y acusó a Sergio Mayer de traición, recordando la forma en la que él reaccionó a las acusaciones de abusos a menores:

“Sergio siempre ha sido traicionero... Cuando nos decían PDF el perro dijo: ‘hábleme las víctimas, yo las defiendo’... Ah pero me quería de llevar de gira a las prepas y universidad para cobrar”.

La influencer sostuvo que Mayer quería llevarla a universidades y preparatorias para contar su historia de vida y cobrar por ello, y después la traicionó. Ese cruce añadió una nueva disputa pública a una controversia que ya venía creciendo por la circulación de los videos antiguos y por las críticas al contenido que durante años fue celebrado en redes.

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