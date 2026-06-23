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‘El Diablo Viste a la Moda 2’: dónde ver online y cuándo llega a streaming en México

Tras superar los 680 millones de dólares en taquilla y consolidarse como uno de los lanzamientos más rentables, la secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway llega a streaming

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El diablo viste a la moda 2
"El diablo viste a la moda 2", secuela del exitoso filme de 2006 (Créditos: 20th Century Studios)

El fenómeno de El diablo viste a la moda 2 amplía su impacto en la industria.

Tras superar los 680 millones de dólares en taquilla y consolidarse como uno de los lanzamientos más rentables de Disney este 2026, la secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway llega al streaming.

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La compañía confirma su disponibilidad en Disney+ y Hulu a partir del 29 de julio, reforzando la expectativa de los seguidores de la franquicia.

El recorrido comercial de la película incluyó una permanencia extensa en cines. La estrategia impulsó la recaudación global y permitió que la cinta duplicara la meta mínima para generar ganancias, fijada en 400 millones de dólares tras considerar costos de promoción y distribución.

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El salto de la taquilla al streaming

El éxito en salas llevó a Disney a prolongar la ventana exclusiva previa al estreno digital. Mientras otras producciones migran rápidamente a plataformas, esta secuela mantuvo su presencia en cartelera durante varias semanas, impulsada por la respuesta del público y por la nostalgia de quienes siguieron la historia original de 2006.

El look que dividió al equipo de El diablo viste a la moda 2 durante el rodaje. (Captura de video)
El look que dividió al equipo de El diablo viste a la moda 2 durante el rodaje. (Captura de video)

El anuncio de la llegada a streaming estuvo acompañado de nuevo material promocional en redes sociales. Las plataformas Disney+ y Hulu compartirán el estreno el 29 de julio, permitiendo a los usuarios acceder al filme desde casa. Este dato responde a la inquietud de los seguidores sobre la fecha definitiva y los servicios disponibles.

Nuevas dinámicas entre Andy Sachs y Miranda Priestly

En esta segunda entrega, Andy Sachs deja atrás su etapa como asistente y desarrolla una carrera independiente en el periodismo. Miranda Priestly permanece como figura dominante en el mundo editorial. Los cambios personales y profesionales de ambas propician un reencuentro, elemento central de la trama.

El regreso de los personajes originales y la incorporación de nuevas dinámicas generaron conversación en redes y medios especializados. La producción consiguió atraer a una nueva generación de espectadores y mantener el interés de quienes siguieron la cinta original.

Estrategia de lanzamiento: antes en físico, después en digital

La distribución de El diablo viste a la moda 2 no se limitará al streaming. Disney confirma que la película estará disponible en formatos Blu-ray y 4K desde el 28 de julio, un día antes de su llegada a las plataformas digitales. Los seguidores que prefieran los formatos físicos podrán sumar la cinta a su colección personal.

Previo a su incorporación a Disney+ y Hulu, quienes deseen ver la película antes o conservarla en su biblioteca digital tendrán acceso a opciones de compra y renta digital. Esta estrategia amplía la oferta y responde a distintos perfiles de consumo.

Resumen de fechas clave y plataformas

El recorrido de la secuela incluye los siguientes momentos:

  • 28 de julio de 2026: lanzamiento en formatos Blu-ray y 4K.
  • 29 de julio de 2026: estreno en streaming, disponible en Disney+ y Hulu.
  • Opciones de compra y renta digital previas al estreno en plataformas.
La chaqueta fue utilizada para dar un contraste visual a una escena central del filme. (Captura de video)
La chaqueta fue utilizada para dar un contraste visual a una escena central del filme. (Captura de video)

La producción de Disney busca mantener su presencia en la conversación pública a través de estrategias que combinan la nostalgia, la novedad y la variedad de formatos. El lanzamiento digital, junto a la edición física, permite que la película continúe expandiendo su audiencia más allá de la taquilla.

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