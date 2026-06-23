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“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento”, asegura El Chapo Guzmán en su nueva carta

En la nueva misiva, el exlíder del Cártel de Sinaloa asegura que es tratado de manera desigual en EEUU

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(Jesús Aviles - Infobae México)
(Jesús Aviles - Infobae México)

Joaquín El Chapo Guzmán nuevamente presentó una nueva carta a las autoridades de Estados Unidos y señala que en dicho país se le trata de manera desigual, por lo que se dirigió de manera directa a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La carta con sello del 23 de junio fue compartida en redes sociales por el periodista Arturo Ángel.

“Claudia Sheinbaum tiene un lugar seguro para mi encarcelamiento, donde se atiende mi salud, ya que los Estados Unidos me están tratando de manera desigual en el centro penitenciario”, es parte del documento.

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La misiva argumenta que las normas de política exterior no han sido violadas por el hombre que en su momento liderara el Cártel de Sinaloa. Con el texto reciente, nuevamente, El Chapo busca salir del sistema penitenciario estadounidenses y que sr entregado a las autoridades mexicanas.

El narcotraficante cumple una condena de cadena perpetua más 30 años en EEUU. Crédito: X - @arturoangel20
El narcotraficante cumple una condena de cadena perpetua más 30 años en EEUU. Crédito: X - @arturoangel20

“Los tribunales federales tienen la facultad, en virtud de las Políticas Judiciales, de aceptar la solicitud del Sr. Guzmán, conforme a las normas de política exterior de los Estados Unidos, para garantizarle un trato justo”, continúa la carta.

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