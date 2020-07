La visita de López Obrador a Trump: el viaje del presidente a Washington paso a paso

(Gráfico: Jovani Silva / Infobae México)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes dio detalles de la agenda que llevará a cabo en su primer visita de Estado que realiza desde que asumió la Presidencia.

López Obrador adelantó que será mañana martes cuando salga, a mediodía, rumbo a los Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, por lo que podrá ofrecer su habitual conferencia de prensa desde Palacio Nacional, a las 7:00 horas.

“Mañana voy a salir, se va a informar, a notificar al Senado de este viaje. De todas maneras, vamos a encontrarnos mañana porque voy a salir al mediodía, entonces vamos a tener oportunidad de platicar por la mañana, de conversar por la mañana, de que informemos todavía mañana martes.

El mandatario explicó que a la visita por EEUU no lo acompañará su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, y solo será una pequeña comitiva la que asista con él.

“No, no me acompaña Beatriz. La comitiva la integra el secretario de Relaciones Exteriores, el coordinador de Presidencia de la República Alfonso Romo, la secretaria de Economía Graciela Márquez y Daniel Asaf, de la Ayudantía; y allá, la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcenas.

También indicó que solo 12 medios de comunicación podrán ir a la visita de Estado, pues es una restricción de la Casa Blanca.

“Van a ir compañeros de medios, camarógrafos para transmitir. No sé si Jesús decidió ir, porque él sí tiene invitación abierta, permanente para ir por si se requiere ampliar información.

Van también periodistas, mujeres, hombres, algunos de ustedes, los que se pueden, porque nos limitaron en número, 12 informantes, periodistas mexicanos que nos van a acompañar”, explicó.

López Obrador anunció que viajará en un vuelo comercial, ya que solo usaría los aviones militares para emergencias.

“Acerca de cómo me traslado, pues es lo mismo, no hay necesidad de ir en un avión particular. Ya he dicho que en caso de urgencias -y toco madera- utilizaría aviones, helicópteros de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina, pero sólo en caso de emergencia”, indicó.

El presidente informó que estaría llegando a Washington el martes por la noche y el miércoles empezaría con las actividades oficiales.

“Ya estamos preparados, ya sabemos cómo vamos a viajar, va a ser en avión de ruta, avión comercial. Vamos a llegar a Washington por la noche y el miércoles iniciamos actividades, vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro patricio Benito Juárez, luego vamos a la Casa Blanca y hay encuentros, reuniones hasta la tarde-noche”, adelantó.

El miércoles 7 de julio, en la agenda del presidente López Obrador contempla: reunión con Trump, luego un encuentro con los equipos de ambas naciones, una cena con empresarios en los que se tratarán temas sobre las cadenas productivas del T-MEC, cooperación de Salud, entre otros, ha dicho el mandatario.

También se tiene considerado un comunicado conjunto, aunque no ofrecerán una conferencia de prensa juntos, según información extraoficial.

El jueves 9, se realizará la ceremonia oficial de inicio del T-MEC, y la reunión trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, aunque con la ausencia del primer ministro Justin Trudeau.

López Obrador tiene considerado regresar ese mismo día a México.

“Tengo pensado regresarme el jueves, ya ven la querencia cómo llama, la tierra llama; entonces vamos a procurar regresarnos el jueves, porque toda la ceremonia y toda la reunión de trabajo es en la Casa Blanca y ya se tiene una agenda. Vamos a estar ahí trabajando e intercambiando puntos de vista”, explicó.

El presidente mexicano señaló que es “difícil” que sostenga un encuentro con migrantes, debido al poco tiempo que “lleva”, sin embargo, aclaró que si no puede verlos hablará de “ellos” con Donald Trump.

“Es muy difícil porque llevamos poco tiempo, pero sí voy a hablar de ellos, o sea, sí voy a representarlos, aunque no nos podamos encontrar, vamos a estar juntos, así como estamos, unidos, abrazados, de manera fraterna.

Entonces no sé cómo podamos hacerle, pero si no puedo verlos, voy a representarlos, voy a hablar de ellos, voy a informar sobre lo que traté sobre ellos, no van a ser, de ninguna manera, ignorados, van conmigo”, aseguró.

Indicó que se alojará en la embajada mexicana y no en un hotel que les ofreció el gobierno estadounidense. Explicó que la Casa Blair, donde se hospedan los mandatarios por lo general, está en reparación y por eso no se puede quedar ahí.

“Nos ofrecen un hotel con habitaciones, desde luego la seguridad. Están reparando una casa que hay en el interior de la Casa Blanca para hospedar a jefes de Estado, eso nos los explicaron y por eso lo del hotel para toda la comitiva con cargo al gobierno de Estados Unidos Mexicanos, es decir, no pagamos nosotros.

Pero en mi caso, decidí quedarme a descansar en la residencia oficial, en la embajada, o sea que voy a estar en territorio mexicano en Washington”, informó.

López Obrador recalcó que irá sin miedos y sin temores, como lo hace en México, advirtiendo a los conservadores de “escándalos” que pudieran desatar.

“Y voy también, como lo hago aquí en el país, sin miedo, sin temores, con mi conciencia tranquila y con mi frente en alto. Esto también lo digo porque los conservadores luego hacen ruido y escándalos”, dijo el presidente mexicano.

