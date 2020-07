“No tengo ningún síntoma”: López Obrador se realizará la prueba COVID-19 por viaje a EEUU

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se realizará la prueba del COVID-19, como parte del protocolo necesario para viajar a Estados Unidos y reunirse con su homólogo Donald Trump.

“Sí me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde, y ya mañana les informo. No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, no tengo cansancio, decaimientos, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas, por eso no me he hecho la prueba”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador adelantó que mañana martes dará a conocer el resultado de la prueba durante su conferencia de prensa, si es que ya se los han entregado.

El mandatario mexicano viajará el martes a Washington para celebrar al día siguiente, con el presidente estadounidense, la reciente entrada en vigor del tratado de libre comercio de América del Norte, T-MEC.

Información en desarrollo