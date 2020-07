Trudeau rechazó invitación para reunirse con López Obrador y Trump en Washington

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reveló este martes que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá a las conversaciones en Washington esta semana para marcar el inicio de un nuevo acuerdo comercial en América del Norte, T-MEC.

“Él no puede asistir a este encuentro el miércoles, hoy voy a hablar con él, no sé que me vaya a plantear, nosotros le hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar, entonces vamos a ver qué dice el día de hoy, y ya mañana les informó a ustedes”, explicó.

“Está invitado a venir a México (el primer ministro de Canadá), están invitados todos los presidentes, primeros ministros, México es un país hospitalario”, agregó López Obrador.

El mandatario mexicano se reunirá el miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, en su primer viaje fuera de México desde que asumió el cargo.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no asistirá a las conversaciones en Washington esta semana para marcar el inicio de un nuevo acuerdo comercial en América del Norte, pero el presidente de México dijo que los dos hablarán por teléfono el lunes por la mañana.

López Obrador había instado públicamente a Trudeau a unirse a él en Washington.

El líder canadiense asistirá a las reuniones del gabinete y a una sesión del parlamento en Ottawa, dijo su oficina en un comunicado.

“Le deseamos lo mejor a Estados Unidos y México en la reunión del miércoles”, dijo el comunicado, señalando que hubo discusiones sobre la posible participación de Canadá.

Trudeau dijo anteriormente que no estaba seguro de asistir, citando tensiones sobre los posibles aranceles estadounidenses al aluminio canadiense.

López Obrador dijo el lunes a los periodistas que Trudeau fue invitado a México y que hablarían alrededor de las 09:30 hora local. La declaración canadiense no mencionó la llamada telefónica.

Información en desarrollo