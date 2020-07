“No es el mismo trato de antes”: López Obrador explicó por qué aceptó viajar a EEUU y reunirse con Trump

Foto: Presidencia de México.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la relación con el gobierno de Estados Unidos y con su homólogo, Donald Trump, es de respeto mutuo, y aseguró que ya no es el mismo “trato de antes”.

“Yo quiero decirle al pueblo de mi país, ha habido una relación de respeto mutuo, no solo al gobierno sobre todo al pueblo de México, no es el mismo trato de antes y esto se puede probar en declaraciones, en mensajes.

Es una situación completamente distinta”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador afirmó que no ha habido violaciones a la soberanía nacional, y que eso, dijo, “tiene que ver con nuestra actitud”.

“Puedo decir que no se ha violado, en el tiempo que soy presidente, nuestra soberanía, y que no ha habido ningún acuerdo que vulnere nuestra soberanía... Tiene que ver con nuestra actitud, pero también con la actitud de respeto de EEUU”, señaló.

Explicó que el viaje que realizará en próximos días a Washington será por el inicio del T-MEC, y afirmó que representará al pueblo de México con dignidad y decoro.

“Vamos a celebrar que se inicia este tratado y vamos a seguir impulsando una relación de respeto, de cooperación y de amistad con el pueblo de Estados Unidos, y lo vamos a hacer como lo he dicho, como lo merecen los mexicanos, con dignidad y con decoro”, recalcó.

El titular del Ejecutivo reiteró que ya no se permiten operativos encubiertos como el del “Rápido y Furioso” .

“Lo que sucedía antes ya no se permite, estos operativos como el de “Rápido y Furioso” de introducir armas para quitarle la vida a mexicanos, e inclusive a extranjeros, eso ya no sucede, eso ya quedó tarás”, enfatizó López Obrador.

El mandatario mexicano reveló que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, no asistirá a la reunión del miércoles, pero tiene invitación abierta para visitar México. Además informó que este lunes conversará con el canciller Marcelo Ebrard, quien le dará detalles de lo anterior.

“Él no puede asistir a este encuentro el miércoles, hoy voy a hablar con el secretario de Relaciones Exteriores, no se que me vaya a plantear (el canciller) nosotros le hicimos la invitación a Canadá, pero decidieron no estar, entonces vamos a ver que dice el dia de hoy y ya mañana les informó a ustedes”, explicó.

“Está invitado a venir a México (el primer ministro de Canadá), están invitados todos los presidentes , primeros ministros, México es un país hospitalario”, agregó.

López Obrador también informó que “posiblemente hoy” se realizará la prueba de COVID-19, como parte del protocolo para la reunión con su homólogo estadounidense.

