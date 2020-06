“Se hace más grande la bulla”: López Obrador pidió a simpatizantes no hacer caravanas a en respuesta a opositores

(Foto: Cortesía Presidencia)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este lunes a sus simpatizantes que no realizarán la caravana en apoyo a su gobierno, como respuesta a las manifestaciones, desde automóviles, que sus opositores han realizado durante varios fines de semana.

“Están organizando una caravana también, de apoyo, yo les pido que por favor, que ojalá y no lo hagan, no hace falta hacer lo mismo , responder de esa manera no se logra nada, yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso pues es la contaminación, pero también tienen ellos el derecho de manifestarse y no perjudican , la verdad, ayer hubieron manifestaciones en carros, no estoy menospreciando el movimiento de los opositores, pero son muy pocos, creo fueron 30 o 40.

Y ya es muy evidente que se trata de militantes del PAN porque están en campaña, hasta se podría entender como actos anticipados de campaña, pero que se entienda muy bien no vamos a denunciar, no los vamos a tocar.

Si quienes simpatizan con nosotros caen en esa trampa de responder, aunque sea de esa forma de manera pacífica, pues se hace más grande el escándalo, la bulla, y ahora necesitamos dedicar más tiempo en resolver los problemas y en que siga avanzando la transformación como vamos avanzando, y vamos muy bien, y a nadie se le niega el derecho a manifestarse, el derecho de crítica el derecho a disentir, aunque le suban el tono a los insultos al presidente. No pasa nada”, indicó el mandatario mexicano.

Información en desarrollo