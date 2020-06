“No hay delito”: López Obrador dijo que la UIF no encontró malos manejos en la administración de Cuauhtémoc Blanco

Foto: Presidencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no se encontró ningún delito” cometido por algunos funcionarios del gobierno de Morelos que estaban siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presuntas irregularidades.

Durante la conferencia de prensa que se realizó en el marco de su visita al estado de Morelos, López Obrador aseguró que el titular de la UIF, Santiago Nieto, le aseguró que no se había encontrado ningún delito.

“Tenemos que hablar siempre con apego a la verdad porque no es acusar por acusar con propósitos políticos o partidistas. Donde se encuenta que hay elementos, se procede. ¿Por qué sostengo que no hay elementos en estos caso de Morelos? Porque Santiago Nieto me informó”, aseguró el mandatario.

López Obrador aseguró que sí hubo una investigación de varios funcionarios.

“Pero no se demostró que sea dinero de procedencia ilícita. No hay elementos para continuar con una investigación y llevar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR)... Hay otras denuncias, pero no de parte del ejecutivo federal”, señaló.

FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO

Al inicio de su tradicional conferencia mañanera, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno mantiene una “muy buena relación” con el gobierno de Morelos y su gobernador, Cuauhtémoc Blanco.

“Hay muy buena relación, estamos trabajando de manera coordinada en materia de seguridad y en otros asuntos”, dijo.

El mandatario aseguró que el secretario de Seguridad Pública de la entidad “es de primera, un hombre dedicado responsable, honesto y eso es algo muy importante siempre lo subrayo: la honestidad, la honestidad, la honestidad; para poder enfrentar cualquier problema”, insistió.

Información en desarrollo...