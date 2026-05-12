Confirmado: ISSSTE entrega oxígeno a domicilio, descubre todos los servicios que puedes solicitar este 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ofrece servicios auxiliares de salud, como la entrega de tanques de oxígeno, insumos para diálisis peritoneal o procedimientos de hemodinamia.
Actualmente, quienes necesitan uno de estos servicios auxiliares de salud que dan soporte a la enfermedad principal del afiliado, cuentan con el respaldo de un sistema que, tras la valoración y autorización médica correspondiente, facilita la entrega, instalación y supervisión de tanques o concentradores en casa.
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El personal del ISSSTE ofrece orientación sobre el uso y mantenimiento del equipo, asegurando que el tratamiento se realice bajo condiciones óptimas de seguridad.
Digitalización para insumos de diálisis peritoneal
El Instituto implementa permiten la prescripción y autorización de insumos para diálisis peritoneal automatizada (DPA) y diálisis peritoneal continua ambulatoria (DPCA) a través de la plataforma digital ASSSISTE.
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El sistema concentra la información nacionalmente en un padrón único, que permite a las unidades médicas dar seguimiento a los tratamientos y emitir reportes automatizados.
Las unidades médicas pueden ajustar el enfoque terapéutico conforme la condición de la persona, y mediante el registro digital se puede llevar a cabo la prescripción o entrega de insumos.
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Según la plataforma ASSSISTE, las personas que realizan diálisis en casa pueden contar con acompañamiento médico remoto.
Suministro digitalizado de oxígeno domiciliario y hemodinamia
El sistema digitalizado del ISSSTE también puede proveer cilindros de oxígeno a quienes requieren oxígeno en casa o terapia ventilatoria domiciliaria.
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El monitoreo puntual de cada tratamiento se realiza a través del padrón nacional único. En caso de cambio de unidad médica o domicilio, la atención y el suministro continúan sin interrupciones.
Insumos para los procedimientos de hemodinamia también están disponibles a través de la autorización mediante ASSSISTE.
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¿Cómo puedo obtener los servicios auxiliares del ISSSTE?
Para acceder a los servicios auxiliares del ISSSTE, la persona derechohabiente debe acudir a su clínica de adscripción o unidad médica correspondiente, donde el personal de salud evalúa la condición y determina la necesidad específica del apoyo.
Si el médico tratante considera necesario algún servicio auxiliar, como oxígeno domiciliario, diálisis peritoneal o préstamo de equipo médico, emite la prescripción o solicitud oficial.
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El trámite se gestiona en la propia unidad médica o en el área administrativa designada, donde se revisan los requisitos y se inicia el proceso de autorización.
Una vez validada la solicitud, el Instituto coordina la entrega de insumos, equipo o el servicio solicitado en el domicilio del paciente o en la unidad médica, según corresponda.
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En el caso de servicios digitalizados, la persona puede consultar información, seguimiento y estatus del trámite a través del portal web (https://asissste.issste.gob.mx/), la aplicación móvil ASISSSTE, el chatbot o la Línea ASISSSTE.
Cómo saber si se está afiliado al ISSSTE y consultar la vigencia de derechos
Para ser parte del ISSSTE y poder contar con la administración de servicios auxiliares, es necesario que la dependencia o entidad que contrata al trabajador realice el registro ante el Instituto y entregue copia del Aviso de Alta.
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Los pensionados se registran a través de la Subdirección de Pensiones. Ex trabajadores pueden solicitar la continuación voluntaria si acreditan al menos cinco años laborados, presentando documentos como el último recibo de pago, comprobante de domicilio reciente y una identificación oficial.
El trámite es esencial para acceder a servicios médicos y prestaciones.
La afiliación permite registrar a familiares derechohabientes, como esposa, esposo, concubino, hijos menores de 18 años, estudiantes de máximo 26 años, hijos incapacitados y ascendientes.
Para consultar la información personal, laboral y de derechohabientes se puede ingresar a la Oficina Virtual del ISSSTE, dentro del Expediente Electrónico Único.
El régimen de pensión, la clínica asignada y el domicilio registrado también están disponibles en este sistema.
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