México

Pensión Mujeres Bienestar 2026: qué beneficiarias cobran su pago hoy martes 12 de mayo

El calendario de entrega de depósitos sigue un orden basado en la letra inicial de la CURP de cada beneficiario

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La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)
La entrega de tarjetas Bienestar para las personas que se registraron a la Pensión Mujeres Bienestar comenzará este mes (Secretaría del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar está dirigida exclusivamente a mujeres de 60 a 64 años y funciona como una iniciativa federal presente en todas las entidades de la República Mexicana.

Desde inicios de 2025, esta política otorga a cada participante un apoyo económico bimestral de $3.100, entregado de manera directa por medio de la tarjeta del Banco Bienestar.

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El propósito es ofrecer un recurso monetario que permita a las beneficiarias una vejez más digna y plena. Al llegar a los 65 años, las mujeres incorporadas pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Fila de personas adultas mayores y personal de apoyo frente a un Banco del Bienestar con un letrero indicando 'Último día entrega tarjetas: 25 de abril'.
Beneficiarios de programas sociales como la Pensión para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar hacen fila para recoger sus tarjetas, vitales para acceder a sus apoyos económicos, en un módulo del Banco del Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pagos de la Pensión Mujeres Bienestar del bimestre mayo-junio

El periodo de depósitos de la pensión correspondiente al bimestre mayo-junio se llevará a cabo del 4 al 25 de mayo de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

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Así que tomando en cuenta el calendario oficial de depósitos, las adultas mayores que reciben el pago de la Pensión Mujeres Bienestar son aquellas cuyo primer apellido inicia con la letra G.

Cabe recordar que el calendario oficial brinda a los beneficiarios la posibilidad de conocer con precisión la fecha en que recibirán el pago de sus pensiones, lo que les permite organizar sus finanzas y resolver dudas relacionadas con la disponibilidad de recursos. Además, quienes desean verificar sus depósitos pueden utilizar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, que está disponible para Android y iOS a través de Google Play Store o App Store. Una vez instalada, la herramienta ofrece acceso inmediato a saldos y movimientos, además de asegurar la confidencialidad de los datos y agilizar las consultas.

calendario mayo pensión del bienestar

¿Qué beneficiarias faltan de cobrar la pensión?

El lunes 4 de mayo de 2026 cobraron la Pensión Mujeres Bienestar las personas cuyo apellido inicia con A. El martes 5 correspondió a la letra B. El miércoles 6 y jueves 7 fue el turno de quienes tienen apellidos que comienzan con C. El viernes 8 cobraron las letras D, E y F. El lunes 11 de mayo, las personas con inicial G recibieron su pago.

Quienes faltan por cobrar: el martes 12 de mayo podrán acudir quienes tengan apellidos con G. El miércoles 13 corresponde a las letras H, I, J y K. El jueves 14 es para la letra L. El viernes 15 y lunes 18 de mayo están destinados a la letra M. El martes 19 podrán hacerlo las personas con inicial N, Ñ y O. El miércoles 20 corresponde a P y Q. El jueves 21 y viernes 22 es el turno de la letra R. Finalmente, el lunes 25 de mayo cobrarán quienes tengan apellidos que inician con S.

Este jueves se realiza el último día de depósitos del calendario oficial del pago del bimestre noviembre-diciembre. Crédito: X/@bancobienestarmx

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la dependencia.

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