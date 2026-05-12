La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 12 de mayo: Rosa Icela Rodríguez está en Guerrero atendiendo a comunidades desplazadas

En pocas líneas:
Homicidios dolosos en México durante el mes de abril: estas son las 8 entidades donde se reportaron más
Marcela Figueroa Franco, secretaria del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó los índices de homicidios a nivel nacional durante abril de 2026. Ocho entidades encabezan el delito de asesinato, estas entidades suman 834 víctimas en el periodo.
Las entidades con mayor número de homicidios dolosos en abril de 2026 son:
- Chihuahua: 8.2% del total nacional (129 víctimas)
- Guanajuato: 8.2% (129)
- Morelos: 7.4% (117)
- Baja California: 6.4% (101)
- Estado de México: 5.7% (90)
- Veracruz: 5.5% (88)
- Guerrero: 5.5% (88)
- Oaxaca: 5.1% (81)
Inicia la conferencia de prensa
El gabinete de seguridad presentará el informe de seguridad del mes de abril. Además, asisten Luisa María Alcalde, consejera jurídica, y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, para explicar la estrategia que presentó el gobierno de Estados Unidos respecto al tráfico de armas hacia México, así como su problema de drogadicción.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no asistió a la conferencia porque se encuentra en Guerrero, atendiendo a la comunidad indígena que ha denunciado ser desplazada por “Los Ardillos”.
¿De qué temas hablará la presidenta este martes?
En su conferencia de ayer, Claudia Sheinbaum adelantó que hoy la acompañaría su gabinete de Seguridad. Los temas que podría abordar son:
- Traslado de Fernando Farías a un centro penitenciario de Argentina.
- Caída de “El Señor de los Buques”, relacionado con el Cártel del Noroeste en Nuevo León (sucedió ayer).
- Comunidad indígena desplazada en Guerrero por el grupo criminal “Los Ardillos”.
Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.