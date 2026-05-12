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La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy martes 12 de mayo: Rosa Icela Rodríguez está en Guerrero atendiendo a comunidades desplazadas

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

13:44 hsHoy

Homicidios dolosos en México durante el mes de abril: estas son las 8 entidades donde se reportaron más

Marcela Figueroa Franco, secretaria del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó los índices de homicidios a nivel nacional durante abril de 2026. Ocho entidades encabezan el delito de asesinato, estas entidades suman 834 víctimas en el periodo.

Las entidades con mayor número de homicidios dolosos en abril de 2026 son:

  • Chihuahua: 8.2% del total nacional (129 víctimas)
  • Guanajuato: 8.2% (129)
  • Morelos: 7.4% (117)
  • Baja California: 6.4% (101)
  • Estado de México: 5.7% (90)
  • Veracruz: 5.5% (88)
  • Guerrero: 5.5% (88)
  • Oaxaca: 5.1% (81)
Ocho entidades federativas concentran el 53% de los homicidios dolosos registrados en México durante abril de 2026, según datos oficiales del SESNSP. | Crédito: Captura de Pantalla/Youtube (Claudia Sheinbaum Pardo)
Ocho entidades federativas concentran el 53% de los homicidios dolosos registrados en México durante abril de 2026, según datos oficiales del SESNSP. | Crédito: Captura de Pantalla/Youtube (Claudia Sheinbaum Pardo)
13:39 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

El gabinete de seguridad presentará el informe de seguridad del mes de abril. Además, asisten Luisa María Alcalde, consejera jurídica, y Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, para explicar la estrategia que presentó el gobierno de Estados Unidos respecto al tráfico de armas hacia México, así como su problema de drogadicción.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, no asistió a la conferencia porque se encuentra en Guerrero, atendiendo a la comunidad indígena que ha denunciado ser desplazada por “Los Ardillos”.

12:58 hsHoy

¿De qué temas hablará la presidenta este martes?

En su conferencia de ayer, Claudia Sheinbaum adelantó que hoy la acompañaría su gabinete de Seguridad. Los temas que podría abordar son:

  • Traslado de Fernando Farías a un centro penitenciario de Argentina.
  • Caída de “El Señor de los Buques”, relacionado con el Cártel del Noroeste en Nuevo León (sucedió ayer).
  • Comunidad indígena desplazada en Guerrero por el grupo criminal “Los Ardillos”.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

La mandataria dio conferencia de prensa en Palacio Nacional con la presencia del Gabinete de Seguridad. (Jesús Avilés/ Infobae)
La mandataria dio conferencia de prensa en Palacio Nacional con la presencia del Gabinete de Seguridad. (Jesús Avilés/ Infobae)
12:33 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este martes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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