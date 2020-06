Transacciones irregulares pone al círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco en la mira de la UIF

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. (FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO)

El actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, siempre ha estado envuelto en la polémica: primero como jugador de fútbol y ahora, como político.

Cuauhtémoc Blanco incursionó en la política en el año 2015 de la mano del Partido Social Demócrata de Morelos, cuando ganó las elecciones para ser presidente municipal de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos. Y desde ese entonces, los escándalos no han dejado de surgir.

Este 9 de junio, se dio a conocer el más reciente. Reforma publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) está indagando algunos depósitos injustificados del equipo del gobernador.

En la denuncia que se tiene en la Fiscalía General de la República (FGR), la UIF reportó que Édgar Riou Pérez, primo y secretario particular de Blanco, hizo diversos depósitos injustificados a la esposa y al medio hermano de Cuauhtémoc en 2016, cuando aún era alcalde de Cuernavaca. Se realizaron otros más en 2019, cuando Blanco ya estaba en la gubernatura.

El 12 de febrero de 2019, se depositaron 200,000 pesos a Natalia Rezende Moreira y 29 de septiembre de 2016 retiró 160,000 en un cheque a favor de Ulises Bravo.

“Las operaciones descritas no resultaron ser por montos tan significativos, pero la realidad es que no se encuentra un motivo por el cual el secretario particular del gobernador haya erogado recursos a favor de Natalia Rezende y Ulises Bravo Molina, puesto que entre éstos no se advierte una relación distinta al de parentesco, es decir, en apariencia no existe una causa para que dicho sujeto haya efectuado la expedición de los cheques analizados”, señala la UIF.

Por otra parte, Jaime Tamayo Godínez, amigo Cuauhtémoc y quien fue designado como apoderado de su marca “Cuauhteminha”, habría recibido en sus cuentas bancarias 558.2 millones de pesos entre 2013 y 2019.

Las autoridades identificaron que en una cuenta de Tamayo había 505.4 millones de pesos de agosto de 2016 a octubre de 2018 y pagos, uno de ellos por 5 millones de pesos para Comercializadora Prato, la cual fue catalogada como empresa fantasma o "fachada".

Pese a que Tamayo es quien más dinero administra, la UIF denunció ante la FGR a Édgar Riou Pérez.

Los escándalos de “Cuau”

Cuauhtémoc Blanco, quien llegó al gobierno estatal bajo la coalición “Juntos haremos Historia” encabezada por Morena, ha sido acusado de ineficiente y de nepotismo, ya que tiene a su medio hermano Ulises, a su primo, a su ex mánager y a varios amigos, en distintos puestos de su administración.

Luego de ganar las elecciones, Blanco Bravo se convirtió en alcalde de Cuernavaca, la capital del estado de Morelos en 2015.

En esos años, la Ciudad de la Eterna Primavera (como se le conoce a Cuernavaca) y la entidad en general, atravesaban por una violencia desbordada por los diversos cárteles del narcotráfico y el crimen organizado.

Bajo su administración, la situación en Cuernavaca no mejoró, además de que estuvo marcada por la polémica por pugnas dentro de su equipo de trabajo y por la difusión de un supuesto contrato de 7 millones de pesos que había recibido a cambio de ser el candidato del PSD, lo cual él rechazó tajantemente.

Meses después, Cuauhtémoc fue destapado por el presidente del Partido Encuentro Social (PES), para ser su candidato a la gubernatura de Morelos por lo que dejó su cargo en el 2018, antes de terminar su mandato y ganó.

A casi dos años de gobierno de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, el crimen en la entidad no ha detenido su tendencia a la alza.

Pese a la presencia de la Guardia Nacional en ese estado y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el pasado mes de abril, en Morelos se cometieron 2,543 delitos y se registraron 93 homicidios dolosos, cuando la media nacional es de 2.3 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Nepotismo

Cuauhtémoc Blanco Bravo ha llevado a su medio hermano Ulises Bravo Molina, así como a varios amigos, a trabajar con él en el gobierno estatal, lo cual ha provocado una lucha de poder.

Existen al menos dos grupos en un franco enfrentamiento por el control de las distintas áreas de la administración.

Uno de estos grupos está encabezado por el ex representante de Cuauhtémoc Blanco, actual jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera.

El otro está encabezado por el medio hermano del gobernador, Ulises Bravo, sin cargo formal en el gobierno. En este grupo también está el ex abogado del ex futbolista y actual secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas.

Además de intervenir en temas de seguridad, Ulises Bravo ha buscado imponer a sus amigos en diversos cargos públicos, según una denuncia ante la Fiscalía estatal.

El Rector de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado, René Fujiwara Apodaca, ex yerno de Elba Esther Gordillo, denunció que ha sido objeto de amenazas para incorporar a la nómina a Delfino Sánchez Morales.

De acuerdo con la denuncia de Fujiwara, el pasado 22 de agosto fue citado en un restaurante para que Eliacin Salgado, director del Instituto de Educación Básica de Morelos, le presentara a Ulises Bravo. Acto seguido éste le pidió emplear a su amigo.

Debido a que Fujiwara respondió que debía revisar esa orden, Salgado lo amenazó

"Haz lo que te dije porque te voy a romper la madre. Claro que te estoy amenazando, eres un puto arribista, te cobijas de las faldas de tu mamita Elba Esther", le dijo.

Ulises Bravo también ha sido acusado de darle línea a diputados locales para legislar y cabildear los temas, así lo denunció la diputada del Partido del Trabajo (PT) Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Asegura que Ulises “es un hermano incómodo quien se ha convertido en una ‘aduana’ para que no haya contrato, convenio ni negocio que prospere sin el sabido acuerdo” .

La tarde del domingo primero de septiembre, en la sesión solemne de apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo año de Ejercicio Constitucional, en el Congreso local, Tania Valentina señaló:

“Antes hubo un hijo incómodo (Rodrigo Gayosso, hijastro del ex gobernador Graco Ramírez), ahora es un hermano incómodo”, dijo.

El ex mánager

José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina de gobierno del estado de Morelos (Foto: especial)

Pero otro personaje íntimamente ligado a Blanco Bravo es José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina del gobernador de Morelos.

El pasado 4 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera acusó a Sanz Rivera, de realizar movimientos inusuales por 741 millones de pesos y retiros en efectivo por 122 millones de pesos. Lo anterior fue revelado por el titular de la UIF, Santiago Nieto, como el “Caso Primavera”.

La investigación señala que sin tener registro de ingresos propios, Claudia Mondragón Sánchez, esposa de Sanz, adquirió un departamento del Condominio Forest Hills, en Cuernavaca por 1.4 millones de pesos, cuando su valor comercial era de 4 millones.

La vendedora fue Julieta Valderrama, cuñada de Juan Diego Pons, director del Fideicomiso del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo de Morelos.

De acuerdo con versiones periodísticas, Sanz Rivera perdió la nacionalidad mexicana por lo que el 2 de agosto de 2016 fue denunciado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pero días después, el entonces secretario técnico de la comuna exhibió documentos apócrifos para acreditar su presunta nacionalidad mexicana y residencia en Cuernavaca.

Entre esos documentos destacaron la “carta de naturalización” con número de folio 3373, la credencial de elector del INE expedida en 2015 y la constancia de residencia (falsa) fechada el 6 de marzo de 2015, con folio 41288.

Sanz Rivera consiguió la credencial de elector colocando como su domicilio la Avenida Teopanzolco 1 de la colonia Jardines de Reforma, en Cuernavaca, inmueble donde hace más de seis años vive Roberto Yáñez Moreno, ex secretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, hoy acérrimo enemigo de Blanco y Sanz. La carta de residencia de Sanz Rivera tiene el mismo domicilio.

