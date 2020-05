Mapa del coronavirus en México 14 de mayo: crece la letalidad en BC, Edomex, Tabasco y Sinaloa

Gráfica: Jovani Pérez / Infobae México

La Secretaría de Salud (SSa) informó que los contagios de COVID-19 acumulados son 40,186. Además, desde el inicio de la epidemia, México ha sufrido 4,220 fatalidades.

En el mapa de casos confirmados acumulados se informó que 31.5 es la tasa de incidencia acumulada por 100,000 habitantes. Por entidad federativa, la mayoría de casos registrados se concentran en la Ciudad de México con 10,946, el Estado de México con 6,813, y Baja California con 2,764. La minoría está en Zacatecas con 168, Durango con 127, y Colima con 46.

En la distribución de la epidemia activa, del 30 de abril al 13 de mayo los casos confirmados en la Ciudad de México son 2,240, el Estado de México con 1,244, y Tabasco con 557. Las tres entidades con menor cantidad son Baja California Sur con 49, Durango con 36, y Colima con 13.

La tasa de incidencia de casos activos por 100,000 habitantes en México es de 7.33. En base poblacional, las tasas más altas de incidencia de casos activos están en la Ciudad de México, Tabasco, y Morelos. Las menores están en Oaxaca, Durango, y Colima.

Conferencia coronavirus (Foto: SSA)

Las tres entidades con el mayor registro de defunciones acumuladas son la Ciudad de México, Baja California, y el Estado de México. Por el contrario, Aguascalientes, Durango, y Colima son las tres con el menor registro.

La gráfica de defunciones acumuladas por fecha de defunción informa que se incluyen 318 defunciones sospechosas. “Su muestra está en proceso, estamos esperando se confirme o se descarte, pero también las incluimos para visualizar la tendencia de todas estas defunciones”, dijo Alomía.

En el país existen 9,378 casos confirmados activos, los que representan la pandemia activa y con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días. Asimismo, hay 24,856 casos sospechosos, 83,455 negativos, y un total de 148,497 personas estudiadas.

Conferencia coronavirus (Foto: SSA)

La curva epidémica en el país, según Alomía, mantiene una tendencia ascendente: de acuerdo a los últimos porcentajes de positividad, presentados este lunes, más de la mitad de los 24,856 casos sospechosos serán confirmados por laboratorios como casos de COVID-19.

La curva de casos acumulados informa que existen 1,862 casos nuevos confirmados, un incremento de 4.9% al día anterior.

En la ocupación y disponibilidad hospitalaria, “podemos notar que los hospitales notificantes han incrementado”, informó Alomía. Al 12 de mayo, la Red IRAG reportó que existen 15,086 camas IRAG disponibles y 7,924 (34%) ocupadas. De los 723 hospitales notificantes, 699 o el 97% sí notificaron al sistema.

Dentro de la disponibilidad de camas para hospitalización general, en la Ciudad de México hay un 70% de ocupación, en el Estado de México un 57%, y en Baja California un 55 por ciento. En las camas con ventilador, para los pacientes más críticos, Sinaloa registra un 60% de ocupación, la Ciudad de México 57%, y el Estado de México 53 por ciento.

Gráfica: Jovani Pérez / Infobae México

En el panorama internacional hay un total de 4,170,424 casos confirmados a nivel mundial. De esos, son 1,152,051 (28%) los casos confirmados en los últimos 14 días. La tasa de letalidad global se mantiene en 6.9%, y la pandemia activa se concentra en América con 568,476 casos o el 49.3 por ciento.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que la Jornada Nacional de Sana Distancia, iniciada hace 52 días el pasado 23 de marzo, finalizará el próximo 30 de mayo, aunque las medidas de prevención contra el coronavirus persistirán.

“No vamos a regresar a las condiciones previas a la epidemia. Regresaremos a unas condiciones particulares, en donde debemos seguir con estrictas medidas de prevención de seguridad sanitaria”, dijo.

Conferencia coronavirus (Foto: SSA)

Olivia López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, afirmó en videoconferencia que continúa en evaluación si el regreso a las actividades normales en la capital podrá ser a partir del 1 de junio. “Ninguna medida se tomará de forma adelantada, se realiza un consenso”, afirmó, agregando que la decisión sobre el regreso a la normalidad en la capital se estudia y se tomará con la Secretaría de Salud y el sectorial del Valle de México.

Tampoco existe una fecha definida para el regreso a clases. Sin embargo, a partir de agosto se buscará que los estudiantes retomen clases presenciales en escuelas de educación básica.

En cuanto a las universidades y preparatorias, no retomarán clases presenciales antes de septiembre. Al momento no se ha establecido fecha de reapertura para guarderías. También volverán hasta agosto los corporativos y oficinas de gobierno que no dan atención al público. Por otra parte, las universidades, gimnasios, bares, y antros volverán hasta septiembre.

