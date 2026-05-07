Aeropuerto de la Ciudad de México luce rezagado frente a Guadalajara y Monterrey a un mes del Mundial

El AICM aún no se encuentra listo para el turismo del Mundial. (Redes sociales)

Las expectativas alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrentan cuestionamientos graves a solo un mes del inicio del Mundial 2026.

Mientras las terminales de Guadalajara y Monterrey avanzan con mayor solvencia y capacidad para el evento, la capital evidencia retrasos y trabajos de última hora que ponen en duda su preparación, según especialistas en regulación y competencia aérea.

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Durante la presentación del estudio Eficiencia de Capital y Riesgo: Comparación Sectorial de Aeropuertos y Aerolíneas en México, el experto Víctor Hugo Valdes señaló la falta de inversión suficiente en el AICM en los últimos años.

Las labores de mantenimiento, como el cambio de plafones, debieron realizarse mucho antes y no como respuesta acelerada a la inminente llegada de miles de visitantes.

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La diferencia principal entre el Aeropuerto de la Ciudad de México y otros recintos que serán sede del Mundial radica en la administración y el nivel de inversión.

Mientras los grupos privados que gestionan los aeropuertos de Guadalajara y Monterrey cuentan con infraestructura más robusta y adaptable para el flujo de pasajeros, el AICM sigue limitado por decisiones postergadas y recortes operativos.

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Se prevé que lleguen muchos aficionados al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción de capacidad representa un desafío en la conectividad aérea

Valdes planteó una duda clave respecto de la terminal capitalina: si podrá responder a la demanda generada por la Copa Mundial.

La reducción de la capacidad operativa del AICM de 61 operaciones por hora en 2022 a 44 actualmente representa una caída cercana al 30 %.

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Esta cifra alerta al sector, ya que la conectividad aérea es fundamental para el turismo, el comercio y el desarrollo regional, especialmente ante eventos de gran escala.

En contraste, los aeropuertos de Guadalajara, operado por Grupo Aeroportuario del Pacífico, y Monterrey, bajo la gestión del Grupo Aeroportuario Centro Norte, presentan condiciones más favorables para absorber el flujo internacional.

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Los especialistas coinciden en que estos recintos privados están mejor preparados para responder a la avalancha de viajeros esperada.

Riesgos económicos y turísticos para la capital

El Mundial de 2026 se perfila como un motor económico para México, con la Federación Mexicana de Fútbol proyectando un movimiento de aproximadamente 3 mil millones en negocios y más de mil millones en ingresos turísticos.

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Además, se prevé la llegada de hasta 5,5 millones de visitantes.

Frente a este escenario, la falta de previsión en el AICM adquiere mayor gravedad.

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Las remodelaciones de última hora y la incertidumbre sobre la culminación de las obras ponen en entredicho la capacidad de la capital para capitalizar los beneficios del evento.

“¿Van a estar listos? La verdad no lo sé”, admitió Valdes al observar el ritmo acelerado de los trabajos.

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En respuesta a la pregunta sobre el rezago del AICM, los expertos subrayan que la infraestructura de la Ciudad de México no ha recibido la atención necesaria.

Mientras Guadalajara y Monterrey avanzan en renovaciones y expansión, la terminal capitalina apenas intenta ponerse al día, lo que podría traducirse en retrasos, congestión y una experiencia deficiente para los visitantes internacionales.