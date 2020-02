“Ser insensible. La insensibilidad ante los demás es un síntoma muy claro, expresiones como ‘pobre’, ‘retrasado’, etcétera. No tienen sentimientos de culpa o arrepentimiento. No le preocupa la moralidad de sus acciones. Utiliza el engaño para conseguir lo que quiere, adula a los demás para obtener sus fines, pero no porque sea sincero, tiende a ser cínico, suele explotar a los demás para sus propias ganancias”, abundó la psicóloga.