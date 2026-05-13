México

Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 13 de mayo

La moneda europea experimentó un retroceso respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,12 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del 0,6% respecto al precio de cierre anterior de 20,25 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,72%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 7,99%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación de la moneda europea frente a la mexicana.

La volatilidad actual del 3,53% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,18%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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