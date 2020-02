Tras darse a conocer la noticia del asesinato de Ingrid, la también conductora habló al respeto a través de sus historias de Instagram. “Era una fan mía y una seguidora de muchos años con quien tenía contacto constante a través de mensajes o iba a algunos meet and greets. La verdad es que no tengo palabras, en este momento estoy un poco en shock... a veces es bien fácil criticar cuando vemos estos movimientos en contra de la violencia hacia la mujer hasta que te pega a alguien cercano a ti. Además de una manera tan terrible, yo sé que para su familia no hay palabras para poder mitigar el dolor de una pérdida”.