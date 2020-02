Sin embargo, cuando el medio Animal Político solicitó información a las autoridades para saber por qué no habían clasificado el asesinato como feminicidio, respondieron: “Es un hecho que tiene que ver el que sea mujer que, por el hecho de ser mujer, él la asesinó. Porque me caes mal por mujer, porque me caes mal porque tú ganas más que yo, porque eres mejor que yo… o sea, que tiene que ver estrictamente con el género (sic)”.