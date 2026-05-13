Santiago Giménez revela quién era su máximo ídolo de niño y no es de Cruz Azul

El futbolista creció viendo la Liga MX y, aunque tiene un amor profundo por los cementeros, tenía una atracción por otro grande de México. (REUTERS/Daniele Mascolo)

El jugador del AC Milan y actual convocado de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, sorprendió al confesar un recuerdo poco conocido: a pesar de haber surgido de Cruz Azul y ser hijo del exjugador Christian “Chaco” Giménez, durante sus primeros años admiraba profundamente a uno de sus acérrimos rivales.

La revelación de Santiago Giménez causó sorpresa tanto en redes sociales como entre seguidores de Chivas y Cruz Azul. Muchos usuarios destacaron la franqueza del futbolista al compartir un aspecto hasta ahora poco conocido de su infancia, mientras la anécdota generó diversas reacciones entre aficionados de ambos equipos.

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Santi se encuentra entre los jugadores que buscan un lugar en el equipo de Javier Aguirre para el Mundial 2026. (AP Foto/Luca Bruno)

El jugador que no pudo vestir la playera del Rebaño

Giménez, en entrevista con Estampados de Apuntes de Rabona, relató que de niño su máximo referente era el mítico 100 del Guadalajara. Veía jugar a Adolfo “El Bofo” Bautista tanto en Chivas como en Jaguares y le pedía a su papá que le consiguiera la camiseta, atraído por el estilo y la personalidad poco convencional del exjugador.

A pesar de haber sido formado en las básicas de Cruz Azul y de la estrecha relación de su familia con los Cementeros, Giménez confesó que su ídolo siempre fue Bautista.

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En sus palabras: “El Bofo era como mi ídolo cuando jugaba en Chivas, en Jaguares de Chiapas. Me acuerdo muy bien. Yo siempre le pedía a mi papá la playera del Bofo; me gustaba su carácter y su personalidad, era diferente. Cosas que pocas personas hacen, y él lo hacía. Y aparte era un gran jugador”.

El delantero marcó época con el conjunto rojiblanco. (Fotobaires)

¿Cómo llega Santi para el Mundial 2026?

En el aspecto deportivo, Giménez ha atravesado una etapa de readaptación tras una cirugía en el tobillo. Su regreso ocurrió en la jornada 30 de la Serie A ante Torino, entrando de cambio. Posteriormente, participó como revulsivo en los partidos contra Napoli (jornada 31) y Hellas Verona (jornada 33). Frente a Udinese (jornada 32) y Juventus (jornada 34) permaneció en la banca, y volvió a sumar minutos ante Sassuolo (jornada 35).

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El dato más relevante en esta etapa es su regreso a la titularidad: en la jornada 36 disputada en San Siro, Giménez inició el encuentro en la derrota 2-3 ante Atalanta, marcando así su primer partido como titular después de la operación. En los partidos previos únicamente había tenido minutos limitados, sumando acción intermitente mientras recuperaba ritmo competitivo.

Listado de partidos recientes tras su recuperación:

Jornada 30 vs. Torino: entró de cambio

Jornada 31 vs. Napoli: ingresó desde la banca

Jornada 32 vs. Udinese: no jugó

Jornada 33 vs. Hellas Verona: tuvo minutos como revulsivo

Jornada 34 vs. Juventus: no fue utilizado

Jornada 35 vs. Sassuolo: ingresó de cambio

Jornada 36 vs. Atalanta: titular por primera vez tras la operación

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Jornada 30 vs. Torino: entró de cambio

Jornada 31 vs. Napoli: ingresó desde la banca

Jornada 32 vs. Udinese: no jugó

Jornada 33 vs. Hellas Verona: tuvo minutos como revulsivo

Jornada 34 vs. Juventus: no fue utilizado

Jornada 35 vs. Sassuolo: ingresó de cambio

Jornada 36 vs. Atalanta: titular por primera vez tras la operación

Se espera que el jugador pueda retomar su nivel antes de la Copa del Mundo. (REUTERS/Ciro De Luca)

La trayectoria de Santiago Giménez en el futbol europeo ha experimentado un crecimiento sostenido. Tras su intervención quirúrgica, su reincorporación ha sido monitoreada con atención tanto en Italia como en México. El delantero está formado en Cruz Azul, donde inició su carrera profesional, y es hijo de uno de los íconos de los Cementeros.

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La distribución progresiva de minutos al cierre de la temporada refleja tanto la confianza del AC Milan en su proceso de recuperación como la competencia interna en el club.

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