México

Cuándo se estrena en México ‘Stuart no logra salvar el universo’, spin-off de ‘The Big Bang Theory’

La producción abandonará el formato clásico de sitcom para apostar por una historia cargada de ciencia ficción y escenarios apocalípticos

Guardar
Google icon
Dos hombres, uno de mediana edad y otro barbudo con gafas, observan un brillante vórtice de energía azul entre ellos en un interior oscuro
Los protagonistas de 'Stuart no puede salvar el Universo' observan un misterioso portal de energía azul en una escena del filme, cuyo estreno está programado para julio de 2026. (HBO: YouTube)

El universo de The Big Bang Theory está listo para dar un giro inesperado. HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de Stuart no logra salvar el universo, la nueva serie derivada de la popular franquicia, y el adelanto confirmó que la producción abandonará el formato clásico de sitcom para apostar por una historia cargada de ciencia ficción, multiversos y escenarios apocalípticos.

Detalles sobre la trama

La nueva producción tendrá como protagonista a Stuart Bloom, personaje interpretado nuevamente por Kevin Sussman, quien accidentalmente provoca un colapso dimensional tras manipular un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

PUBLICIDAD

A partir de ese momento, distintas realidades alternas comienzan a mezclarse y el caos invade el universo.

El teaser sorprendió a los seguidores de la franquicia por su tono visual mucho más cinematográfico. El avance muestra portales, ciudades destruidas, criaturas extrañas, versiones alternas de personajes conocidos e incluso escenarios con estética futurista y postapocalíptica, algo nunca antes visto dentro del universo de The Big Bang Theory.

PUBLICIDAD

Además de Stuart, el tráiler confirmó el regreso de Denise, Bert Kibbler y Barry Kripke, quienes se unirán a la misión para intentar restaurar la realidad.

Imagen dividida en tres: hombre en uniforme militar, pareja en ropa post-apocalíptica y viñeta de cómic con personajes de The Big Bang Theory
La nueva producción basada en el universo de The Big Bang Theory abandona el formato de sitcom por una historia de ciencia ficción con escenarios apocalípticos, como se insinúa en estas escenas y en el cómic. (HBO: YouTube)

La serie combinará elementos de sitcom, aventura y comedia multiversal, una apuesta que el propio creador de la franquicia, Chuck Lorre, describió previamente como uno de los proyectos más arriesgados de su carrera.

El productor explicó en entrevistas pasadas que buscaba salir completamente de su zona de confort y explorar una narrativa mucho más ambiciosa dentro de una franquicia que inició en 2007 y que terminó convirtiéndose en una de las sitcoms más exitosas de la televisión.

El primer vistazo a la serie “Stuart no logra salvar el universo”

¿Cuándo se estrena Stuart no logra salvar el universo en México?

HBO Max confirmó que Stuart no logra salvar el universo llegará a México y al resto de Latinoamérica el próximo 23 de julio de 2026. La primera temporada contará con 10 episodios y tendrá estrenos semanales dentro de la plataforma.

La serie se convertirá en la cuarta producción oficial derivada del universo de The Big Bang Theory, después de la serie original, Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage.

El estreno del primer tráiler ya provocó una fuerte conversación entre fanáticos en redes sociales, especialmente por el radical cambio de estilo narrativo y visual respecto a las producciones anteriores de la franquicia.

Temas Relacionados

Stuart no logra salvar el universoThe Big Bang TheoryComediaHBOSeriesEntretenimientoMéxicomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 13 de mayo: se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este miércoles

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 13 de mayo: se prevén lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados

Hoy No Circula de este jueves 14 de mayo en CDMX y Edomex

Esto es de interés para quienes van a manejar en la laCiudad de México y el Estado de México este jueves

Hoy No Circula de este jueves 14 de mayo en CDMX y Edomex

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: chóferes bloquean la circulación en Avenida Insurgentes Norte

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 13 de mayo: chóferes bloquean la circulación en Avenida Insurgentes Norte

Caen mujeres en zanjas inundadas de obra en Calzada Ignacio Zaragoza, reportan aumento de accidentes

Las obras buscan mitigar las inundaciones que causan las lluvias

Caen mujeres en zanjas inundadas de obra en Calzada Ignacio Zaragoza, reportan aumento de accidentes

¿Por qué se inunda el Valle de México? Urbanización sin estrategia sobre el antiguo lago de Tenochtitlán entre las razones

Se necesita rediseñar la zona urbana para evitar las inundaciones que afectan cada año a cientos de personas

¿Por qué se inunda el Valle de México? Urbanización sin estrategia sobre el antiguo lago de Tenochtitlán entre las razones
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “Billyboy”, presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y objetivo prioritario en Colima

Capturan a “Billyboy”, presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y objetivo prioritario en Colima

Comunidades indígenas contradicen a Harfuch: ataques en Guerrero son para desplazar a habitantes y no entre cárteles

Incapacidad del Estado y falta de presupuesto, razones por las que Los Ardillos siguen operando en Guerrero

Los Ardillos: así es la relación de miembros de ese grupo delictivo y autoridades municipales de Chilapa

Comando armado secuestra y ejecuta a pareja en Morelia: hallan cuerpos junto a presa de Cointzio

ENTRETENIMIENTO

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

¿Lloverá en el Tecate Emblema 2026? Este será el clima durante el festival en CDMX

El drástico motivo por el que Roger González dejó la televisión y la radio

Tecate Emblema 2026: así estarán distribuidos los artistas por escenarios, horarios y guía para ver a la mayoría

Olivia Collins explota contra Imelda Tuñón y respalda a José Manuel Figueroa tras fuerte polémica familiar: “Que pare el circo”

“LCDLF fue un tremendo fracaso”: Alfredo Adame tacha de ‘envidiosa’ a Rosa María Noguerón por criticar ‘La Mansión VIP’

DEPORTES

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

Atlantis Jr. y Neón se roban la función estelar en la Arena México al derrotar a Ángel de Oro y Niebla Roja

El panorama reducido de Canelo Álvarez en los supermedianos en caso de vencer a Christian Mbilli

Santiago Giménez revela quién era su máximo ídolo de niño y no es de Cruz Azul

Real Madrid vs Real Oviedo, EN VIVO: dónde ver en México y a qué hora es el partido de la Jornada 36 de LaLiga

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi hasta en 2 mil pesos: exhiben altos precios de estampas del Mundial 2026 en tianguis de la CDMX