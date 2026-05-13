Cuándo se estrena en México ‘Stuart no logra salvar el universo’, spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Los protagonistas de 'Stuart no puede salvar el Universo' observan un misterioso portal de energía azul en una escena del filme, cuyo estreno está programado para julio de 2026. (HBO: YouTube)

El universo de The Big Bang Theory está listo para dar un giro inesperado. HBO Max lanzó el primer tráiler oficial de Stuart no logra salvar el universo, la nueva serie derivada de la popular franquicia, y el adelanto confirmó que la producción abandonará el formato clásico de sitcom para apostar por una historia cargada de ciencia ficción, multiversos y escenarios apocalípticos.

Detalles sobre la trama

La nueva producción tendrá como protagonista a Stuart Bloom, personaje interpretado nuevamente por Kevin Sussman, quien accidentalmente provoca un colapso dimensional tras manipular un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

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A partir de ese momento, distintas realidades alternas comienzan a mezclarse y el caos invade el universo.

El teaser sorprendió a los seguidores de la franquicia por su tono visual mucho más cinematográfico. El avance muestra portales, ciudades destruidas, criaturas extrañas, versiones alternas de personajes conocidos e incluso escenarios con estética futurista y postapocalíptica, algo nunca antes visto dentro del universo de The Big Bang Theory.

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Además de Stuart, el tráiler confirmó el regreso de Denise, Bert Kibbler y Barry Kripke, quienes se unirán a la misión para intentar restaurar la realidad.

La nueva producción basada en el universo de The Big Bang Theory abandona el formato de sitcom por una historia de ciencia ficción con escenarios apocalípticos, como se insinúa en estas escenas y en el cómic. (HBO: YouTube)

La serie combinará elementos de sitcom, aventura y comedia multiversal, una apuesta que el propio creador de la franquicia, Chuck Lorre, describió previamente como uno de los proyectos más arriesgados de su carrera.

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El productor explicó en entrevistas pasadas que buscaba salir completamente de su zona de confort y explorar una narrativa mucho más ambiciosa dentro de una franquicia que inició en 2007 y que terminó convirtiéndose en una de las sitcoms más exitosas de la televisión.

¿Cuándo se estrena Stuart no logra salvar el universo en México?

HBO Max confirmó que Stuart no logra salvar el universo llegará a México y al resto de Latinoamérica el próximo 23 de julio de 2026. La primera temporada contará con 10 episodios y tendrá estrenos semanales dentro de la plataforma.

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La serie se convertirá en la cuarta producción oficial derivada del universo de The Big Bang Theory, después de la serie original, Young Sheldon y Georgie & Mandy’s First Marriage.

El estreno del primer tráiler ya provocó una fuerte conversación entre fanáticos en redes sociales, especialmente por el radical cambio de estilo narrativo y visual respecto a las producciones anteriores de la franquicia.

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