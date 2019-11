Cuatro días después hubo otra marcha en la capital del país y otras ciudades como Monterrey, San Cristobal y Toluca. En la CDMX miles de mujeres partieron de la Glorieta de Insurgentes para pedir a gobierno medidas funcionales para disminuir la violencia en contra de las mujeres. Durante la movilización fue incendiada la estación de Metrobús Insurgentes, y fue pintado el Ángel de la Independencia con las consignas “Ya no tenemos miedo”, No me cuidan, me violan" y “País feminicida”.