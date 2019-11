Fernando estuvo ahí, pero el ambiente le pareció extraño. Casi no había personas en el sitio, sólo unos agentes de seguridad. Su hermana no le contestaba el teléfono, y cuando preguntó por ella no quisieron darle respuesta. Ante la incertidumbre intentó entrar al bar, pero se lo negaron. Momentos después alguien salió para avisarle que Karla tenía una gran cortada.