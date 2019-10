Las lágrimas y pánico comenzaron a surgir. El tiempo avanzaba y su familia no tenía noticias sobre Vanessa. Su hermana fue avisada de que no aparecía “Mi papá me marca y cuando me dice ‘tu hermana no aparece’, ahí lo sentí. Me puse muy mal, mi marido me pidió que me calmara y le dije que no “Vane está en problemas”. Encargué a mi hija y salí”, cuenta Abigail Ruiz.