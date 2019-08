Aunque acordaron la filmación desde meses antes y tres días previos la confirmaron, ese día su amigo llegó con una hora de demora para decirles "estoy muy asustado, no quiero que entren. Se va a caer [el edificio]. No me traje las llaves para ni siquiera pensarlo. Simón, dijo González, el que nos dejes entrar va a permitir que las generaciones del futuro vean y vivan lo que sucede para de verdad acabar con la corrupción". Y fue así como consiguieron grabar una de las escenas más impresiones del filme.