El exfutbolista Omar ‘N’ seguirá proceso en prisión tras perder amparo

José Juan Soltero reconoció que la decisión del juez refuerza la protección hacia menores víctimas de delitos sexuales.

Rechazan amparo contra vinculación a proceso de Omar “N” y el exfutbolista deberá seguir su juicio desde prisión, luego de que una autoridad federal negara el recurso con el que buscaba cambiar su condición legal.

El exjugador permanece en el Centro de Reinserción Social de Puente Grande, en el municipio de El Salto, ya que la resolución que lo mantiene sujeto a proceso sigue vigente por ahora. Con ello, el procedimiento penal en su contra continúa.

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¿Qué sucedió en la audiencia?

Omar “N”, identificado como exfutbolista profesional, promovió el amparo como una de las principales vías de defensa para intentar dejar sin efectos la decisión que permitió la continuidad del proceso judicial.

La resolución no le favoreció. Tras el análisis del recurso, la autoridad federal negó la protección de la justicia solicitada y dejó intactas las medidas que ya se habían impuesto dentro del caso.

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Omar Bravo fue vinculado a proceso por abuso sexual infantil, ya no será embajador para el Mundial 2026 (Daniel Cruz/ Cuartoscuro)

A partir de esta decisión, el asunto seguirá su ruta en las siguientes etapas procesales. Según el texto, se prevé que el caso pueda llegar a sentencia en octubre de este año, momento en el que se definirá si el exfutbolista tiene o no responsabilidad en los hechos que se le atribuyen.

De existir un fallo condenatorio, Omar Bravo podría enfrentar una pena de entre cinco y 10 años de prisión. La sanción dependería de la valoración de las pruebas y de las circunstancias que el tribunal tome en cuenta durante el juicio.

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La negativa del amparo también implica un revés para la estrategia jurídica de la defensa, aunque todavía dispone de otras herramientas legales dentro del proceso. Mientras tanto, el exdelantero seguirá recluido en Puente Grande en espera de nuevas audiencias y del avance hacia una resolución definitiva.

El fiscal Salvador González de los Santos detalló la resolución de las carpetas y la protección de derechos de las partes involucradas.

¿Qué sucedió con el futbolista?

El exfutbolista mexicano y referente histórico de las Chivas del Guadalajara, Omar Bravo, continuará recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. Las autoridades judiciales rechazaron la petición de su equipo legal para llevar el proceso penal en libertad bajo fianza, dictaminando una extensión de su prisión preventiva.

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Bravo fue detenido en octubre de 2025 en un establecimiento comercial en Zapopan, Jalisco, mediante un operativo coordinado por la Fiscalía del Estado. El arresto se cumplimentó tras la emisión de una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales y la denuncia penal interpuesta en su contra, los hechos señalan que el exseleccionado nacional habría agredido sexualmente a una menor de edad de manera reiterada. La víctima es la hija de su entonces pareja sentimental, una condición de parentesco y confianza que, de acuerdo con el marco legal aplicable, agrava formalmente la tipicidad del delito. Los abusos presuntamente habrían comenzado cuando la víctima tenía entre 10 y 11 años de edad, prolongándose a lo largo del tiempo.

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El avance del proceso legal

A lo largo de las audiencias, la representación legal de la víctima ha aportado elementos de prueba que incluyen decenas de capturas de pantalla con mensajes de texto, registros en video grabados por la menor y dictámenes periciales en materia psicológica. Por su parte, la defensa legal del exdelantero ha apelado activamente las resoluciones buscando un juicio bajo medidas cautelares distintas, sosteniendo argumentos de inocencia.

Sin embargo, al tratarse de un delito tipificado como de alta gravedad dentro del código penal de Jalisco, el juez de la causa ratificó que el imputado deberá permanecer bajo resguardo penitenciario para evitar el riesgo de sustracción de la justicia o interferencia con el desarrollo del juicio. El periodo de investigación complementaria concluyó formalmente a principios de abril de 2026, lo que da inicio a la fase intermedia previa al juicio oral formal.

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De resultar penalmente responsable tras el desahogo de las etapas probatorias correspondientes, el exjugador podría enfrentar una condena definitiva de entre 5 y 10 años de prisión ordinaria. Ante la gravedad de la situación jurídica, las Chivas del Guadalajara determinaron retirar cualquier indumentaria, balón o rastro histórico de su figura de las instalaciones de su museo oficial.