Alexis Vega responde a quienes critican el juego de México en el Mundial 2026: “Lo importante es sacar el resultado”

Aunque la Selección Mexicana ha ganado sus dos primeros partidos del Mundial 2026, su funcionamiento ha sido cuestionado (REUTERS)

Alexis Vega reconoció que la presión de la afición se mantiene presente pese a los buenos resultados de la Selección Mexicana en el inicio del Mundial 2026. En entrevista con los medios de comunicación, el atacante consideró que los abucheos y críticas de la gente reflejan las expectativas que existen sobre el equipo nacional, y señaló que en un torneo de esta magnitud el principal objetivo es avanzar y sumar puntos, más allá de las formas o del espectáculo en la cancha.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Mexico's Alexis Vega in action with South Africa's Khuliso Mudau REUTERS/Pawel Kopczynski

Vega también resaltó la importancia de la unión dentro del grupo y la responsabilidad compartida entre los jugadores para afrontar el reto mundialista. Explicó que la convivencia fuera de la cancha y las actividades grupales han servido para fortalecer los vínculos en el vestidor, lo que considera clave para mantener la concentración y el rendimiento durante la competencia.

PUBLICIDAD

“Es importante los abucheos, las criticas de la afición en general. Saben que tienen una Selección que quizá pudiera jugar un poquito mejor, pero bueno estamos en un Mundial, a veces queremos jugar bien, gustarle a la gente y ganar, pero no se puede. Yo creo que lo más importante es ir sumando de tres puntos”

¿Cómo llega México para su partido contra República Checa?

México llega a su último partido de la fase de grupos ya clasificado a dieciseisavos de final y con la oportunidad de cerrar con paso perfecto.

El combinado Tricolor suma dos victorias consecutivas: primero superó 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez; después, un gol de Luis Romo aseguró un triunfo por la mínima sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. El equipo dirigido por Javier Aguirre se presenta así en el torneo con un inicio perfecto, aunque con marcadores ajustados y no convenciendo futbolísticamente a algunos aficionados.

PUBLICIDAD

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Roberto Alvarado, Alexis Vega and Orbelin Pineda arrive at the stadium before the match REUTERS/Amanda Perobelli

En contraste, la República Checa llega a este compromiso con la necesidad de sumar, ya que perdió 2-1 frente a Corea del Sur en su debut y luego igualó 1-1 ante Sudáfrica. Con estos resultados, el conjunto europeo está obligado a puntuar ante México para mantener vivas sus opciones de avanzar en la competencia.

¿Dónde y cómo ver el México vs Chequia?

La Selección Mexicana enfrenta a Chequia este miércoles 24 de junio de 2026 en la Jornada 3 del Grupo A. El encuentro se disputa en el estadio de Ciudad de México, con inicio programado a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

PUBLICIDAD

Posibles alineaciones

México:

Guillermo Ochoa

Israel Reyes

César Montes

Edson Álvarez

Mateo Chávez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Álvaro Fidalgo

Orbelín Pineda

César Huerta

Santiago Giménez

El defensa de la selección mexicana de fútbol Israel Reyes (2-i), durante el entrenamiento celebrado este lunes en Guadalajara previo al partido ante la selección de Corea. EFE/Sashenka Gutiérrez

Chequia:

Matej Kovar

Vladimir Coufal

Tomas Holes

Robin Hranac

Ladislav Krejci

Aleksandr Sojka

Vladimir Darida

Lukas Cerv

Michal Sadilek

Adam Hlozek

Patrik Schick

Aficionados pueden seguir el partido a través de varias señales abiertas y de paga. La transmisión en televisión abierta estará disponible en Canal 5, Azteca 7 y Nu9ve. Para quienes prefieren plataformas digitales o televisión de paga, la opción está en TUDN, ViX y Azteca Deportes. El duelo representa la última oportunidad para ambos equipos de asegurar su lugar en la siguiente fase del torneo.

PUBLICIDAD